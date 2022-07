Adina präsentiert das Video zu ihrer neuen Single “Schwarzes Konfetti”

„Ey, ich hab mich für euch viel zu oft verstellt und ihr habt mich nie gefragt, was mir gefällt“. In-your-face und trotzdem verletzlich – “Schwarzes Konfetti” ist ein episches und lebendiges Trotzdem! Eine Abrechnung und ein echter Befreiungsschlag. Der Sound ist unique, die Lyrics sind deep, die Emotionen brodeln und mittendrin ADINA. Sie brennt darauf, alles bisherige einzureissen und sich zu holen, was ihr verdammt nochmal zusteht: Freiheit und Leben – mit allen Licht- und Schattenseiten. Was für ein Debütauftakt!

“Ich hatte zunehmend den Wunsch, meine Wut, den Trotz und Schmerz in Musik zu kanalisieren und loszuwerden. Über allem steht dieser großartige, feierliche Moment von Ausbruch, Weitergehen und die Erleichterung darüber. Man hat sich zurückgekämpft, für sich eingestanden und dieser Moment gehört nur einem selbst, ohne dass jemand stört oder es für sich beanspruchen dürfte.“

„Schwarzes Konfetti in der Luft und alles ändert sich. Dreh mich im Kreis und das Papier regnet heut nur für mich“. ADINAs Debütsingle ist eine moderne, tanzbare Tragikomödie. „Komödie“ im Sinne einer bild-haften Wendung – trotz der „Tragik“, in welcher der Song badet. Die Kombination an dunklen Billie Eilish Pop-Vibes mit instrumentaler EDM B-Hook ist eigen und einzigartig. Das ist Deutsch-Pop im allerbesten Sinne mit Urban-Einflüssen.

„Wo sind meine Gefühle, alles was ich noch spüre zerfällt wie schwarzer Rauch und ich zerfalle auch“. ADINAS Sprache ist absichtlich sehr klar und deutlich gewählt – sie braucht keine extra coolen oder verschnörkelten Wörter, sondern will losgeworden werden: Direkt, ehrlich und befreiend. Eine lässige Balance zwischen Austeilen und Verletzlichkeit. „Nur beim Musikmachen bin ich frei und kann alles, denken, fühlen und letztlich auch machen, ohne es zu bewerten. Schwarzes Konfetti ist der mit Abstand schwierigste und auch wichtigste Song für mich als Künstlerin (und auch als Mensch). Sowohl soundästhetisch, als auch inhaltlich beschreibt er meinen Findungsmoment.”

Und genau darum geht es ADINA auch: Sie möchte andere ermutigen, ihren eigenen Weg zu finden und sich für sich stark zu machen. „Dieser Song ist für alle, die tiefe Gefühle gerne zu Ende fühlen und sich nach Entfaltung sehen – einfach für alle, die das Leben feiern. Schwarzes Konfetti ist ein Abschluss und Neuanfang, weil etwas Gutes wachsen darf.“ Es könnte für uns alle der Startschuss einer neuen Ära sein. „Jetzt bin ich frei und spür wie langsam alles leichter ist es regnet nur für mich nur für mich“.