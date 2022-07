Beeindruckender 9-Minuten-VideoClip “Eraser” von LONG DISTANCE CALLING

Nach den ersten Singles “Kamilah” und “Giants Leaving” veröffentlichten LONG DISTANCE CALLING mit “Eraser” am 15.07.22 die dritte Single und gleichzeitig den Titeltrack aus ihrem am 26. August erscheinenden Album.

Das achte Album von LONG DISTANCE CALLING “Eraser” ist ein unmittelbarer und inniger Tribut an die allmähliche Erosion der Natur durch den Menschen. Die Band hat das Album den bedrohten Tierarten der Welt gewidmet, wobei sich in jedem Song musikalische Elemente wiederfinden, die auf ein vom Aussterben bedrohtes Lebewesen Bezug nehmen.

So repräsentiert die Single “Eraser” die Spezies Mensch, die gleichzeitig Verursacher aber auch unweigerlich ebenso Opfer der Auswirkungen sein wird. In einem über 9-minütigem Meisterwerk in zwei Akten scheint das Album in einer sonoren, in Zeitlupe ablaufenden Verwüstung zu enden. Doch mit atmosphärischen gar epischen Streichern entlassen LONG DISTANCE CALLING den Zuhörer mit einer gewissen Hoffnung, auch wenn es bereits 5 nach 12 ist.

Das offizielle Musikvideo wurde in Kooperation mit Greenpeace realisiert, die Teile des zu sehenden Bildmaterials lieferten und ist eine perfekte visuelle Umsetzung der Rolle des Menschen sowohl als Unterdrücker der Natur als auch als Opfer des eigenen Handelns.

Mit dem Album “Eraser” haben LONG DISTANCE CALLING eine wild beschwörende und vielfältige Sammlung von Songs geschaffen. Knisternd vor Live-Energie, aber so nuanciert und atmosphärisch wie alles in ihrem Katalog, ist das Album ein weiterer kühner Schritt für diese höchst eigenwillige Band.

Mitreißend, progressiv und unendlich erfinderisch – “Eraser” ist unverkennbar ein weiterer Höhepunkt in der Karriere dieser leidenschaftlichen, musikalischen Individualisten. Als eine weltweite Pandemie LONG DISTANCE CALLING aus der Bahn zu werfen drohte, steckten sie ihre Energie in neue Musik und schrieben dabei ihr bisher bestes Album.

LONG DISTANCE CALLING sind:

Florian Füntmann – Guitars

Jan Hoffmann – Bass

David Jordan – Guitars

Janosch Rathmer – Drums

Tracklisting “Eraser”-Album und thematische Artenzuordnung

1. Enter: Death Box (Intro)

2. Blades (rhino)

3. Kamilah (gorilla)

4. 500 Years (Greenland shark)

5. Sloth (sloth)

6. Giants Leaving (albatross)

7. Blood Honey (bee)

8. Landless King (tiger)

9. Eraser (human)