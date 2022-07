The BossHoss: “Dance The Boogie” als Vorbote zum neuen Album

The BossHoss are back with a big Bang! Die Berliner 21st Century Cowboys präsentieren sich so modern und energiegeladen wie nie zuvor -als Appetizer auf ihr neues Album veröffentlichen die Jungs um Boss Burns und Hoss Power mit der Single „Dance The Boogie“ jetzt schon einen ordentlichen Dancefloor-Kracher. Funky Studio 54-Vibes gepaart mit steil nach vorne gehendem BossHoss-Wumms, befördern müde Beine direkt in den High-Voltage-Duracell-Modus: Shake your booty and dance The BossHoss-Boogie! Die Single-Auskopplung ist damit ein verdammt heißer Vorbote auf das 10. Studioalbum, dass den funkensprühenden Titel „Electric Horsemen“ trägt und im Frühjahr 2023 erscheinen wird .

Über The BossHoss: Mit ihrem packenden Country-Rock-Crossover haben The BossHoss in den vergangenen eineinhalb Dekaden die europäische Musikszene geprägt wie kaum eine zweite Band. Mit ihren letzten fünf Alben enterten die Berliner jeweils die Top 5 der deutschen Longplay-Charts, darunter das mit Doppelplatin ausgezeichnete Top 4-Album „Liberty Of Action“ (2011), das Platin-veredelte Top 2-Werk „Flames Of Fame“ (2013) sowie die beiden Top 1-Alben „Dos Bros“ (2015, dreifach Gold) und „Black Is Beautiful“ aus dem Jahr 2018. Momentan blicken The BossHoss auf Millionen verkaufter Einheiten, unzählige Sold-Out-Arenatouren sowie Auftritte auf den wichtigsten Festivals wie dem Wacken Open Air, dem britischen Download Festival oder vor dem Brandenburger Tor in Berlin zurück.

