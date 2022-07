Archive: Vinyl-Wiederveröffentlichung von “Take My Head”

Archive, das gefeierte Kollektiv aus dem Süden Londons, kündigt die Wiederveröffentlichung des Albums „Take My Head“ aus dem Jahr 1999 an, mit dem man den internationalen Durchbruch schaffte. Zum ersten Mal seit der ursprünglichen Veröffentlichung ist das Werk wieder auf Vinyl erhältlich. Es kann ab sofort vorbestellt werden (unter https://found.ee/archive-takemyhead) und wird am 26. August über Craft Recordings (Concord/Universal) veröffentlicht. Die Platte wird gepresst auf 180-Gramm-Vinyl in audiophiler Qualität.

„Take My Head“ war ein bedeutendes Album in der illustren Karriere von Archive. Es war ihr zweites Album und der Eröffnungssong „You Make Me Feel” sorgte in Europa für Furore. Auf dem Album arbeiteten Danny Griffiths und Darius Keeler zum ersten Mal mit der Sängerin Suzanne Wooder und Matt Martin am Schlagzeug zusammen. Der Longplayer bietet eine geniale Mischung aus Pop und symphonischem Trip-Hop, z.B. bei „Brother”, „The Pain Gets Worse” oder dem melodischen „Cloud In The Sky”.

Das moderne Post-Rock-Kollektiv Archive veröffentlichte in der fast 30-jährigen Karriere zwölf Studioalben. Seit der Bandgründung 1994 haben Archive ihr Schicksal selbst in die Hand genommen und sich von vorherrschenden Trends abgewendet, um ihren eigenen, einzigartigen musikalischen Stil zu entwickeln. Nach verschiedenen Besetzungswechseln im Laufe der Jahre beschlossen Keeler und Griffiths, die Idee des “Leadsängers” zugunsten eines flexibleren kollektiven Ansatzes aufzugeben. Archive tourten im Laufe ihrer Karriere immer wieder durch Europa, spielten immer größere Shows und waren Headliner auf Festivals.

Im April veröffentlichten sie ihr neues Album „Call To Arms & Angels” (HIER unsre Review) und werden damit im Oktober und November auf Europatournee gehen.

ARCHIVE: Take My Head – LP Tracklist

Side A

1. You Make Me Feel

2. The Way You Love Me

3. Brother

4. Well Known Sinner

5. The Pain Gets Worse

Side B

1. Woman

2. Cloud In The Sky

3. Take My Head

4. Love In Summer

5. Rest My Head On You

6. Home [hidden track]