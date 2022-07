Alexander Eder: Dieser eine Moment, der dein ganzes Leben verändern kann

Wenn es nichts gibt, was dich hält. Wenn du dich fühlst, wie neu geboren. Wenn du alles Schlechte zurücklässt und nur das Gute mitnimmst. Dann ist er da. Dieser eine Moment, der dein ganzes Leben verändern kann. Neues in Gang setzt. Und herausfordernde Zeiten in der Vergangenheit lässt. „Für diesen Moment” lohnt es sich zu leben, weiterzumachen, mutig zu bleiben. Genau das weiß auch Singer-Songwriter Alexander Eder, der mit seiner Single „Für diesen Moment“ (VÖ: 08.07.22) zur spannenden Reise, die sich Leben nennt, den perfekten Soundtrack beisteuert.

Mit seiner unverkennbar tiefen Stimme gelingt es dem 23-jährigen Singer-Songwriter aus Österreich aufs Neue, starke Elemente zu einem packenden Track mit einer tiefen Message zu formen. Mitreißende Beats treffen auf motivierende Vocals – und mittendrin: Alexander Eder, der weiß, dass genau jetzt die Zeit ist, alles hinter sich zu lassen und das Neue einfach passieren zu lassen. Genau für diese Botschaft steht der Musiker mit seinem powergeladenen Song.

Das Leben zeichnet uns. Wir fallen, wir tragen Narben, die unseren Weg symbolisieren. Und auch wenn wir fallen, geht es weiter. Denn es lohnt sich, „Für diesen Moment” zu kämpfen, sich treu zu bleiben, seine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Auch auf seiner eigenen Reise stellt Alexander Eder immer wieder unter Beweis, dass es sich lohnt, „Für diesen Moment” zu leben, zu lieben, zu kämpfen. Das beweisen ihm mehr als 2,2 Millionen Follower bei TikTok sowie mehr als 640.000 monatliche Hörer bei Spotify. Erst kürzlich war er im Doppel mit seinem „The Voice of Germany“-Juror Smudo bei der TV-Show „Wer weiß denn sowas“ zu Gast und Alexander Eder weiß: Seine Reise ist noch längst nicht vorbei. Allen Challenges und Selbstzweifeln zum Trotz. Denn die Musik ist für den Singer-Songwriter eine Art Spiegel seiner Seele, seiner Träume, seiner Ziele, für die es sich lohnt, immer weiterzumachen.