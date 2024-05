ALEX MOFA GANG – neue Single “Treppenhaus”

ALEX MOFA GANG kündigten am Freitag endlich ihr neues Album “Euphorie am Abgrund” für den 11. Oktober 2024 an. “Euphorie am Abgrund” ist ein Album voller Selbstreflektion, Urteilen über das eigene Ich und die Rolle eines Jeden im Jahr 2024. Das Album stellt auch die große Frage: Wie bleibt man optimistisch in schwierigen Zeiten? Zusätzlich veröffentlicht die Band die passenden Tour-Daten zum Album für 2025.

Mit “Treppenhaus” veröffentlicht die Band gleichzeitig ihre neue Single. Der Song ist ein doppelbödiger Rock-Song, der wie üblich bei Alex Mofa Gang live auf der Bühne sowie auf Platte bestens funktionieren wird.

Einerseits ein Song über Selbsterkenntnis, dass der materielle Rückschritt befreiend sein kann – andererseits ein tragisches Liebeslied und die Erkenntnis, dass das Ende selbst verschuldet ist. Es gibt immer eine Person, die sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt.

“Treppenhaus” ist nach “Reich Sein” das zweite musikalische Lebenszeichen der Band und leitet endgültig ein spannendes Jahr für AMG ein.

ALEX MOFA GANG „Euphorie am Abgrund“ Tour:

30.01.2025 – Wiesbaden – Kesselhaus

31.01.2025 – Düsseldorf – Der Hof

01.02.2025 – Kassel – Goldgrube

06.02.2025 – Nürnberg – Club Stereo

07.02.2025 – München – Kranhalle

08.02.2025 – Stuttgart – clubCANN

14.02.2025 – Dresden – Groove Station

15.02.2025 – Berlin – Lido

21.02.2025 – Hamburg – Knust

22.02.2025 – Dortmund – FZW

28.02.2025 – Lingen – Alter Schlachthof

01.03.2025 – Osnabrück – Kleine Freiheit

ALEX MOFA GANG „Karambolage“ Tour:

29.05.2024 – Leipzig, Stoned – AUSVERKAUFT

30.05.2024 – Hamburg, Molotow – AUSVERKAUFT

31.05.2024 – Köln, Blue Shell – Restkarten

01.05.2024 – Berlin, Loge – AUSVERKAUFT

ALEX MOFA GANG Festivals:

07.06.2024 – 08.06.2024 – Keine Panik Festival, Liebenau/Niedermeiser

28.06.2024 – Baller-Ina Festival, Wittmund

27.06.2024 – 29.06.2024 – Ab geht die Lutzi Festival, Rottershausen

23.08.2024 – 24.08.2024 – Kleinstadt Festival, Meppen

ALEX MOFA GANG Jahresabschlusskonzert:

21.12.2024 – Hannover, Musikzentrum