OASIS kündigen 30th Anniversary Edition ihres legendären Debüt-Albums an

Oasis veröffentlichen am 30. August 2024 die 30th Anniversary Edition ihres legendären Debüt-Albums „Definitely Maybe“ als 4LP Deluxe Version sowie auf Doppel-CD, Kassette und Digital. Enthalten sind Tracks aus den verworfenen Originalaufnahmen in den Monnow Valley Studios sowie Outtakes des endgültigen Albums, das in den Sawmills Studios in Cornwall aufgenommen wurde. Erstmals gemischt von Noal Gallagher und Callum Marinho.

Das Album enthält auch eine unveröffentlichte Demoversion von Sad Song. Ursprünglich als Bonustrack auf der LP veröffentlicht, enthält diese alternative Version den Gesang von Liam Gallagher. Das Album kommt außerdem mit brandneuem Artwork von Brian Cannon, dem Originaldesigner von Microdot, und Michael Spencer Jones, dem Fotografen der Originalhülle, sowie neue Notizen von Alan McGee, dem Chef von Creation Records, und dem Journalisten Hamish MacBain.

Die Veröffentlichung von „Definitely Maybe“ im August 1994 markierte einen entscheidenden Moment in der britischen Jugendkultur: Noel Gallaghers Songwriting und die sichere Kakophonie des Sounds von Oasis läuteten einen Neuanfang ein. Es verkörperte eine völlig neue Stimmung von Rock und Pop – hedonistisch, gitarrenbetont und optimistisch. Im Vereinigten Königreich, das sich bald von 18 Jahren konservativer Herrschaft befreien sollte, lag ein wachsendes Gefühl von Veränderung und Hoffnung in der Luft, und Oasis fingen diese Stimmung ein.

Nachdem sie einen weltweiten Plattenvertrag unterschrieben hatten, begaben sich Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul ‚Bonehead‘ Arthurs, Paul McGuigan und Tony McCarroll in die Monnow Valley Studios an der walisischen Grenze von Monmouthshire, um die kinetische Energie ihrer Liveshows auf Platte zu bannen. Die ersten Aufnahmen wirkten zu technisch und poliert, um die Essenz der Band einzufangen. Die Sessions wurden schließlich abgebrochen, und die Band zog in die abgelegenen Sawmills Studios in Cornwall, um das Album neu aufzunehmen. Schließlich entstand „Definitely Maybe“ mit der Unterstützung von Owen Morris.

Die Aufnahmen aus dem Monnow Valley und die Outtakes von Sawmills, die nun zum ersten Mal ausgegraben wurden, bieten einen neuen und überzeugenden Einblick in den Prozess, der zum fertigen Album führte. Mit seinen rauen Kanten und seiner rastlosen Energie klang „Definitely Maybe“ schon immer wie ein Album, das in seiner vollen Ausprägung angekommen war – die neu enthüllten Versionen bieten den Fans jedoch einen faszinierenden neuen Einblick in das Album; sie zeigen das Selbstvertrauen, das die frühen Jahre von Oasis antrieb, und die Entschlossenheit, die nötig war, um ihr Debüt zu schaffen. Die Wiederentdeckung des Archivs nach 30 Jahren zeigt, wie wichtig der Aufnahmeprozess ist, um die Geschichte der unruhigen Entstehung eines der wichtigsten Alben aller Zeiten zu erzählen.

Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1994 stürmte „Definitely Maybe“ die offiziellen britischen Albumcharts auf Platz eins und wurde das am schnellsten verkaufte Debütalbum aller Zeiten. Das Album definierte eine Ära und wurde zum Soundtrack für den bevorstehenden kulturellen und politischen Wandel in Großbritannien Mitte der 90er Jahre.

Dreißig Jahre später bleibt „Definitely Maybe“ ein beispielloser Klassiker. Die 11 Songs strotzen nur so vor zeitlosem Songwriting, das von Liams knurrigem, jugendlichen und rastlosen Ausbruchswillen ergänzt wird. Neben den Singles Supersonic, Shakermaker, Live Forever und Cigarettes & Alcohol sind Titel wie Rock ’n‘ Roll Star und Slide Away zu allgegenwärtigen globalen Hymnen geworden. Von Legionen von Fans geliebt und als Inspiration für zahllose Bands, ist das Album so aktuell wie eh und je und findet auch bei jüngeren Generationen immer wieder neue Anhänger.

Das Album ist jetzt in Großbritannien mit 8-fachem Platin ausgezeichnet, hat sich weltweit über 6,1 Millionen Mal verkauft und ist das zweitmeist gestreamte Album der 90er Jahre in Großbritannien, nur übertroffen von seinem Nachfolger (What’s The Story) Morning Glory?. Als einer der aufregendsten und erfolgreichsten Live-Acts mit millionenfachen Albumverkäufen weltweit bleiben Oasis eine der beliebtesten britischen Rock’n’Roll-Bands aller Zeiten.

„Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)“ wird am 30. August 2024 auf Big Brother Recordings veröffentlicht. Verfolgt gern alle Aktivitäten der Albumkampagne unter #Defmaybe30.