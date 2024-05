Nathan Evans veröffentlicht neues Video zu „Highland Girl“

Von Kommentaren wie „Get this released“ bis hin zu „We need this released asap!“ – sobald Singer-Songwriter Nathan Evans in den sozialen Medien ein Songsnippet dropped, ist seine Community sich einig und ruft es in die Welt hinaus: Wir brauchen diesen Track! Dabei wäre Nathan Evans nicht Nathan Evans, wenn der 29-Jährige den Wünschen seiner Fans nicht Folge leisten – und auf ein Neues einen musikalischen Wunschkandidaten seiner Crowd veröffentlichen würde. Der neueste Coup des schottischen Ausnahmekünstlers: „HIGHLAND GIRL“.

Bei „HIGHLAND GIRL“ treffen energiegeladene Vibes auf Folk-Key-Pop-Elemente. Tanzbare Beats auf eine packende Liebeserklärung. Und nicht zuletzt typisch schottische Sounds auf NATHAN EVANS‘ Signature-Stimme, mit der der Ausnahmemusiker über die Grenzen Schottlands hinaus Fans auf der ganzen Welt berührt, begeistert und bewegt:

Hair like a fire

And eyes like the sea

She danced with the wind

And sings like the breeze

I didn’t know

But now I can see

I’m in love with my

Highland Girl

Es ist die Nähe zu seiner Community, die Nathan Evans zu jenem greifbaren Artist macht, der er ist. Mehr als 1,8 Millionen TikTok- und knapp 400k Instagram-Follower*innen supporten an den Bildschirmen jenen Mann, der einst einen globalen Shanty-Hype auslöste und sich auf einen musikalischen Erfolgskurs begab, von dem er nicht abgekommen ist. Heute bringt NATHAN EVANS seinen ganz eigenen musikalischen Style in unsere Ohren und Playlisten – dabei stets an seiner Seite: die Liebe zur Musik, zu seinen Fans und zu seinem „HIGHLAND GIRL“.