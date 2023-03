Alexa Feser veröffentlicht sehr persönlichen Song “Checkbox”

Alexa, die bereits 2022 mit der Single „Highscore“ eine neue Ära eingeleitet hat, befasst sich in ihrem neuen Song „Checkbox“ mit einem ernsten und für die Künstlerin sehr persönlichen Thema: Depression.

Den Hintergrund der Single beschreibt sie wie folgt: „Ich wollte einen Song über dieses Thema schreiben, der es wirklich so beschreibt, wie es sich innerlich anfühlt und, dass es nicht zwingend was mit Traurigkeit zu tun hat. Es ist oft ein abgestumpftes Gefühl, sich selbst nicht spüren können, aber in dem Bewusstsein, dass es mal anders war man den Weg dahin aber nicht zurückfindet, weil jede Anstrengung mein System zum Absturz bringt. Ich versuche über so viele Dinge in meinem Leben die Kontrolle zu haben, kompensiere auch viel damit, vor allem aber den Umstand, dass es was gibt, was ich nicht kontrollieren kann, nämlich: mich.“

Musikalisch treffen analoge Sample-Streicher auf moderne Sequenzer und moody E-Guitar-Chords. Ein laid back urban Beat mischt sich unter Alexas emotional, umarmende Stimme, was eine spannende Fallhöhe zu den textlich krassen Bildern erzeugt: Produziert wurde der Song wieder von der Künstlerin selbst und ihrem Team Dasmo&Mania.

Zwischen dem 10. März und 04. April 2023 geht Alexa Feser auf Deutschlandtournee mit insgesamt 13 Konzerten in Stuttgart, München, Köln, Neunkirchen, Münster, Hannover, Kiel, Hamburg, Dresden, Leipzig, Erfurt, Mainz und Berlin.