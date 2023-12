Alexa Feser: „Fritten“ – eine Hymne auf die Freundschaft

„Fritten“ heißt die neue Single, aus dem im Frühjahr kommenden Album „Kino“ der Sängerin und Producerin Alexa Feser. Wuchtige Drums mischen sich mit 808 Bässen. Während E-Gitarren und Alexas Stimme Wellen schlagen.

„Ich bin dein Taxi nach Hause“ ruft sie in die Nacht. Dieser Song ist eine melancholische Antwort an den Zusammenhalt, den wahre Freunde erfahren, wenn sie eine schwierige Zeit durchleben und bedingungslos füreinander da sind. Ob es die nächtliche Fahrt nach Hause ist, das Tragen der Kisten beim Umzug nach einer Trennung oder die Portion Fritten mit Mayo nachts um halb vier: in einer loyalen Freundschaft priorisiert man einander in Krisenzeiten und fegt selbstlos die Scherben zusammen, die andere hinterlassen.

Seit ihrer ersten Albumveröffentlichung „Gold von Morgen“ im Jahr 2014 überzeugt Alexa Feser mit ihren tiefgründigen Texten und hat sich damit einen festen Platz im deutschen Musik-Kosmos erarbeitet. Nach dem Top-3-Album „Zwischen den Sekunden“ (2017) und den Top 10 Alben „A!“ (2019) und „Liebe 404“ (2022) arbeitet sie bereits an ihrem neuen Album „Kino“, das im März 2023 das Licht der Welt erblicken wird. Im April 2024 geht Alexa Feser auf „Im Kopf wieder Kino Tour“.

Im Kopf wieder Kino Tour 2024

21.04.2024 – Mainz, Frankfurter Hof

23.04.2024 – Köln, Kulturkirche Köln

24.04.2024 – Hamburg, KENT Club

25.04.2024 – Dresden, Alter Schlachthof

26.04.2024 – München, STROM

27.04.2024 – Berlin, Hole 44