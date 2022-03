Mit ihrem Debütalbum „MINT“ konnte Alice Merton beachtliche Erfolge verzeichnen. Ihre Musik wurde weltweit über 1 Milliarde Mal gestreamt, erreichte die Top 10 Charts vieler europäischer Länder und ging Gold in den USA. Nebenbei führte Alice Merton ihre Kandidatin als Jurorin bei der TV-Show The Voice of Germany zum Sieg.

Nun wird Alice Merton das lang erwartete zweite Album „S.I.D.E.S.“ am 17. Juni über ihr eigenes Label Paper Plane Records Int. veröffentlichen. Der erste Vorgeschmack auf das Album kommt schon jetzt mit der neuen Single „Same Team“ und dem dazugehörigen Video.

Das offizielle Video zu „Same Team“ bietet nicht nur eine Visualisierung des Songs, sondern endet mit einem Twist. Mit dem Ziel ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, zieht sich Alice in eine einsame Berghütte fernab der Gesellschaft zurück. Doch ganz allein scheint sie nicht zu sein – bei Spaziergängen in den nahliegenden Wäldern trifft sie auf eine merkwürdig vermummte Person, die ihr zu folgen scheint. Vielleicht jemand aus ihrer Vergangenheit?