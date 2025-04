Andy Bell (ERASURE) mit Single zum neuen Album

Andy Bell hat Details zu seinem neuen Soloalbum “Ten Crowns” bekannt gegeben, das am 2. Mai 2025 auf Vinyl, CD (Standard- und 2CD-Version), Goldkassette und digital über Crown Recordings erscheinen wird. Aktuell hat er die neue Single “Don’t Cha Know“ veröffentlicht. Das neue Album wird mit einer UK-Tournee einhergehen – alle Details unten – die am 1. Mai in York beginnt, am 19. Mai in Cambridge endet und am 16. Mai in London im Shepherd’s Bush Empire Station machen wird. Danach kommt Andy im Juni nach Deutschland. Daten gibt es weiter unten.

“Don’t Cha Know“ war einer der ersten Tracks, die für das Album geschrieben wurden, und laut Andy markiert er ‚den Beginn der Expedition‘, die zu Ten Crowns werden sollte. Der bewegende Song ist eine Anspielung auf die emotionale Reise, die Andy hinter sich hat – „It’s so very hard to say hello / When your whole world comes crashing down,“ – und wird von einem Video von Stephano Barberis begleitet.

Das neue Album ist das Ergebnis eines Meilensteins in Andys Leben: Ten Crowns – 10 Tracks schillernder, fröhlicher Pop, produziert und poliert in Nashville, inspiriert von Dancefloor und Gospel – wurde in dem Jahr fertiggestellt, in dem er 60 Jahre alt wurde und markiert einen majestätischen Moment in seiner Karriere.

Zusammenarbeit ist ihm nicht fremd – er hat vier Jahrzehnte lang mit Vince Clarke als Erasure geschrieben und aufgenommen – und er hat sich mit seinem engen Freund Dave Audé, dem Grammy-prämierten Produzenten, Remixer und DJ, auf das Schreiben gestürzt. Ihre gemeinsame Arbeit ist euphorisch, und um die Feierlichkeiten zu krönen, luden sie Andys ultimative Pop-Heldin, Debbie Harry, ein, um Andy bei „Hearts A Liar“ als Sängerin zu unterstützen.

Die neue Single folgt dem kosmischen Blitz von ‚Breaking Thru The Interstellar‘, wo Andy uns „in Richtung eines anderen Paradieses tanzt… bereit für eine neue Dimension / Auf unserer galaktischen Reise“. Inspiriert von seiner Vorliebe für die Lektüre von BBC-Wissenschaftsmagazinen und der möglichen Existenz von Wurmlöchern, die Reisen durch den Weltraum ermöglichen, erklärt er: „Es ist der erste Song, weil ich die Leute wissen lassen wollte, dass wir jetzt einen Ausflug machen werden!“

Andy und Dave hatten zuvor gemeinsam an zwei US-Dance-Chartplatzierungen gearbeitet: 2014 an „Aftermath (Here We Go)“ und 2016 an „True Original“, und nach diesen Dance-Tracks haben die beiden „einfach weitergeschrieben“, erklärt Andy, „und danach ist Dave mit seiner Familie nach Nashville gezogen, weil L.A. so teuer war, und so nahm unser Schreiben diese Art von Gospel-angehauchtem Nashville-Twist an.“

Er beschreibt, dass es in Nashville an jeder Ecke eine Kirche gibt („das erinnerte mich daran, wie ich als Kind in Chören und in der Domschule gesungen habe, wo der Geist der Kirche in die Musik eingeflossen ist“). Ten Crowns ist kein düsteres, spirituelles Werk. Es ist treibend, elektronisch, leidenschaftlich, angetrieben von dem Bedürfnis, neuen Emotionen und Erfahrungen zu begegnen, während das Leben weitergeht.

„Ich meine, ich habe alles, was ich mir wünschen kann, wirklich, aber das heißt nicht, dass ich immer erfüllt bin“, fügt Andy hinzu. „Auf diesem Album geht es darum, sich aufzurappeln, sich abzustauben, das Leben zu umarmen – und darum, dieses Gefühl anzunehmen, auch wenn man gegen Dämonen in der Welt kämpft, wie Homophobie, und gegen Dämonen in sich selbst. Es geht darum, feierlich und aufmunternd zu sein.“

Ten Crowns markiert einen magistralen Moment in Andy Bells vierzigjähriger Karriere. Seine Freude darüber, was das bedeutet und wohin es führen kann, erregt ihn sichtlich. „Es ist mein drittes Solo-Album [nach Electric Blue von 2005 und Non-Stop von 2010] und bei Erasure war unser drittes Album das erfolgreichste von allen, die wir gemacht haben, also nehme ich diesen Geist mit!“

Die Reise in neue Dimensionen und Möglichkeiten mit Gospel im Herzen und Tanz in der Seele liegt ihm eindeutig. Ten Crowns ist Andy Bell imperial, glänzend, bereit für seine Krönung.

TEN CROWNS erscheint am 02.05.2025 auf Crown Recordings/Vertrieb PIAS/Integral

Ten Crowns tracklisting:

Breaking Thru The Interstellar

Lies So Deep feat. Sarah Potenza

Heart’s A Liar feat. Debbie Harry

For Today

Dance For Mercy

Don’t Cha Know

Dawn Of Heavens Gate

Godspell

Put Your Empathy On Ice

Thank You

ANDY BELL LIVE TOUR 2025:

01.05. York, Barbican

02.05. Birmingham, Symphony Hall

03.05. Manchester, Bridgewater Hall

06.05. Glasgow, Royal Concert Hall

07.05. Aberdeen, Music Hall

08.05. Gateshead, Glasshouse

11.05. Bournemouth, Pavilion

12.05. Guildford, G-Live

13.05. Bath, Forum

16.05. London, Shepherd’s Bush Empire

18.05. Liverpool, Philharmonic

19.05. Cambridge, Corn Exchange

Deutschland Tour 2025:

12.06. Frankfurt, Batschkapp

13 .06. Hamburg, Markthalle

15. 06. Berlin, Columbia Theater

16.06. Köln, Gloria

18.06. Leizpig, Anker

19.06. Bremen, Modernes

21.06. Holstebro (Dänemark), Summer Sounds Festival