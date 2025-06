Anna Buchegger kündigt ihr neues Album „Soiz“ an

Nachdem Anna Buchegger erst 2024 ihr Debüt-Album „Windschatten“ veröffentlichte und Dialekt, Pop und alpenländische Klangästhetik zu einem eigenständigen Stil vereinte, erscheint fast auf den Tag genau ein Jahr später bereits der Nachfolger. „Soiz“, das zweite Album von Anna Buchegger, erscheint am 03. Oktober 2025 und führt die künstlerische und politische Linie Bucheggers konsequent fort.

Mit „Maria“ erscheint aktuell die erste Single aus dem Album. Eine Hommage an Maria von Trapp als ungezähmte Frauenfigur, reduziert instrumentiert und emotional aufgeladen. Maria markiert den Auftakt zu einem Album, das sich kein Blatt vor den Mund nimmt – und das zeigt, dass Popmusik aus dem ländlichen Raum heute politisch und international zugleich sein kann.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Für „Windschatten“ erhielt Buchegger u.a. zwei Amadeus Award-Nominierungen, den Hubert von Goisern Kulturpreis 2024 und ein ARTE TRACKS-Porträt. Mit Songs wie „Fisch“ oder „Vaterland“ hat sie nicht nur das Konzept von „Heimat“ neu definiert, sondern auch bewiesen, dass Popmusik zugleich poetisch und politisch sein kann.

Mit „Soiz“ wird aus innerer Reibung eine neue Sicherheit – eine, die Dialekt, Widerstand, Selbstironie und musikalisches Wagnis miteinander verbindet. Der Sound ist kantiger, lauter, experimenteller. Die Kunstfigur zwischen Clown, Couture und Tracht wird weiterentwickelt und steht sinnbildlich für den Anspruch, Tradition nicht zu konservieren, sondern zu konfrontieren.

Anna Buchegger Live:

Fr., 20.06.2025 Donauindelfest Wien (AT)

Sa., 28.06.2025 Stadtfestival Steyr (AT)

Di., 15.07.2025 Most4telfest, Klangstadlerei, Waidhofen a. d. Ybbs (AT)

Fr., 18.07.2025 Acoustic Lakeside Festival, Kärnten (AT)

Sa., 19.07.2025 St. Stefan a. Walde, KISTE Festival (AT)

Sa., 26.07.2025 Sunnseitn Festival, Freistadt (AT)

Sa., 02.08.2025 Bardentreffen Festival, Nürnberg (DE)

Fr., 08.08.2025 Hin & Weg Festival, Litschau (AT)

Mi., 27.08.2025 Forum Alpbach (AT)

Fr., 05.09.2025 bodenst@ndig Festival, Salzburg (AT)

Sa., 06.09.2025 bodenst@ndig Festival, Salzburg (AT)

Mi.–Sa., 17.–20.09.2025 Reeperbahn Festival (DE)

Fr., 26.09.2025 Stadtsaal Lienz (AT)

Di., 07.10.2025 Kantine am Berghain, Berlin (DE)

Mi., 08.10.2025 Stadtgarten, Köln (DE)

Do., 09.10.2025 Milla, München (DE)

Fr., 10.10.2025 Nürnberg.Pop (DE)

Fr., 17.10.2025 WUK Wien (AT)

Sa., 18.10.2025 Kronen Kino, Mistelbach (AT)

Fr., 23.01.2026 Schlachthof Wels (AT)

Sa., 24.01.2026 Stromboli Hall, Tirol (AT)

Mi., 28.01.2026 Haus des Meeres, Kulturwelle (AT)

Fr., 20.02.2026 St. Pölten, Freiraum (AT)

Sa., 21.02.2026 Lungau Kultur, Festsaal Mauterndorf (AT)

Sa., 14.03.2026 Kammerlichtspiele, Klagenfurt (AT)

Fr., 03.04.2026 Röda, Steyr (AT)

Sa., 04.04.2026 Orpheum Extra, Graz (AT)

Fr., 10.04.2026 Jazz-It, Salzburg (AT)

Fr., 17.04.2026 Stadtbühne, Imst (AT)

Sa., 18.04.2026 Tischlerei, Melk (AT)