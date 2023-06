Antje Schomaker veröffentlicht ihre neue Single „Nie nach Paris“

Pünktlich zum Sommeranfang veröffentlichte Antje Schomaker am 23.06. ihre neue Single „Nie nach Paris“. Der Song zum einfach mal unbeschwert verliebt sein. In eine Person oder in den Sommer.

Gedankenspiel: Es ist Juni, du sitzt bei 23 Grad auf deinem Roller, fährst durch die Stadt. Die Vögel zwitschern, du bist auf dem Weg zu dieser einen Person und hast heimlich unterm Helm Kopfhörer in den Ohren und hörst „Nie nach Paris“ die neue Single von Antje Schomaker. Verliebt sein, wie schön ist es?!

Das neue Album erscheint im Oktober!