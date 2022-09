ASHE – Neue Single mit Diane Keaton

Nach “Another Man’s Jeans”, “Hope You’re Not Happy”, “Angry Woman”, “Shower With My Clothes On” und “Emotional” erscheint nun eine weitere Single aus “Rae”, dem mit Spannung erwarteten zweiten Album von Ashe. “Rae” erscheint am 14. Oktober via Mom+Pop Music und folgt auf Ashes Debüt-Album “Ashlyn”.

“Love is Letting Go” ist eine zarte Ballade, die Ashe über den Verlust ihres Bruders an Sucht geschrieben hat. Nachdem sie Diane Keatons Memoiren “Brother & Sister” gelesen und erfahren hatte, dass auch sie ihren Bruder verloren hatte, lud Ashe sie ein, auf dem Stück zu singen. In dem eleganten und zu Herzen gehenden Stück verschmelzen die Stimmen der beiden über einer sanften Akustikgitarre wunderbar miteinander.

Als Fan von Dianes Arbeit war sich Ashe des stimmlichen Könnens ihrer Lieblingsschauspielerin bewusst, und die Idee, sie um eine Zusammenarbeit zu bitten, schien sowohl naheliegend als auch fantastisch. Ashe sagt dazu: “I’ve spent the better part of my life idolizing and revering Diane Keaton, watching the choices she made, her career, how she treated people, how she acted in interviews – there’s no one like her. Frankly, and I could care less if this sounds dramatic, there isn’t an Ashe without a Diane Keaton. Her existence has uniquely shaped me into who I am as an artist and even more so as a person. I might as well be jumping off a cliff when I say “I have a song coming out with Diane Keaton.” I’m not sure if this process will ever feel real for me but what I do know is that when people say “don’t meet your heroes”.. that’s true – unless it’s Diane Keaton.”

“Rae” folgt auf ihr Debüt-Album “Ashlyn” aus 2021, hochgelobt in Variety, NYLON, Billboard und weiteren Medien. Ihr Debüt enthielt das Finneas-Feature (Billie Eilishs Bruder) “Till Forever Falls Apart” (Live bei Kimmel), ein vom Los Angeles Times gewählter bester Song aus 2021 und zählt über 100 Millionen Streams bei Spotify.

Zu Ashes Fans gehören unter anderen Diane Keaton, Brian Wilson, Shawn Mendes, FINNEAS, Maggie Rogers und Arlo Parks. Gestreamt wurde sie insgesamt über 1,8 Milliarden Mal, 230 Millionen Video-Views und 7,4 Millionen monatliche Spotify Hörer sowie eine gesamte Social-Media Followerschaft von 4 Millionen zählen Ashes Profile bislang. Tendenz: Steigend!