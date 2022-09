Chad Lawson feiert die Veröffentlichung seines neuen Albums “breathe”

Der Pianist und Komponist Chad Lawson veröffentlichte am 23.9. „breathe”, sein jüngstes Projekt bei Decca Records US — er lädt ein, einmal alles loszulassen. Sein inspiriertes Doppelalbum, aufgenommen in den legendären Abbey Road Studios, ist eine Sammlung entspannender Melodien, die zu achtsamen Momenten der Hoffnung ermutigen, um den Geist neu auszurichten und Stress hinter sich zu lassen. Der Musiker aus North Carolina geht mit „breathe” der heilenden Kraft der Musik nach und bettet seine Hörer:innen in beruhigend warmen Klang. In seinen Stücken macht er seine im hohen Maße reflektierte Gestaltung der Melodie zum Fokus, für ihn das Mittel schlechthin für einen emotionalen Ausdruck. In dieser Einspielung wird Lawson begleitet von dem Cellisten Peter Gregson, der Geigerin Esther Yoo und Mitgliedern des Royal Philharmonic Orchestra. breathe ist exquisite Musik von melodischer Schönheit, die Genregrenzen überschreitet und regenerative Wirkung entfaltet.

“Jeder sollte sich zurücklehnen können, die Augen schließen und ziehen lassen, was ihn bewegt, genau das schwebte mir vor mit diesem Album”, sagt Lawson, der in den letzten Jahren viel Zeit darauf verwandt hat, die Wissenschaft hinter entspannender Musik zu erforschen und ihren neurologischen Effekt. “Ich habe die Hoffnung, dass meine Musik den Menschen helfen kann, einfach auszuatmen und alles loszulassen.”

Heute kommt außerdem das offizielle Musikvideo zu “with you” heraus. Caitlin Gerard (Mandy Moore, The Milk Carton Kids) führte Regie in dem von ihr ebenfalls produzierten Film. Die kraftvoll aufsteigenden Klangfolgen und eine gleichsam kathartische Dynamik des Songs bringen musikalisch zu Bewusstsein, dass eine Jahreszeit zwar auf die nächste folgen mag, Erinnerungen jedoch für immer bewahrt werden können. Das begleitende Video erscheint nach der Produktion “fields of forever”, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde.

Mit „breathe” schlägt Lawson ein weiteres Kapitel seiner Karriere auf. Immer wieder hat der offizielle “Steinway Artist” die Spitze der Classical-Billboard-Charts gestürmt. Und auch große Sync-Verträge mit Chevrolet, IBM, Microsoft und Delta Air Lines konnte er unterzeichnen. Vor Set On A Hill, seinem Soloklavierdebüt im Jahr 2009, tourte Lawson mit der Liveband von Julio Iglesias. Nach der Veröffentlichung seines hochgelobten Decca-Erstlings “You Finally Knew” im Jahr 2020 launchte Lawson “Calm It Down”, einen erfolgreichen Podcast. Er soll Hörer:innen helfen, sich durch die Kraft der Musik zu regenerieren und zu entspannen. Mit schon jetzt über zwei Millionen Downloads und einer Nominierung für den iHeart Radio Award ist Lawson am 6. September in die dritte “Calm-It-Down”-Saison gestartet. In den neuen Folgen erklingt Musik von breathe. Der Podcast bietet neue Perspektiven auf Themen wie Achtsamkeit und Trauerarbeit, aber auch das Entfachen von Leidenschaft und vieles mehr.

Lawson hat für dieses und das folgende Jahr bereits eine Reihe von Konzerten in Amerika auf seiner Agenda. Er wird — unter anderem in Stanford, Washington DC und Atlanta — von der erfolgreichen Geigerin Judy Kang (Lenny Kravitz, Lady Gaga) und dem Cellisten Seth Parker Woods (Peter Gabriel, Ictus Ensemble) begleitet.