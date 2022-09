Ben Zucker veröffentlicht mit “Was ich will bist du” die nächste Single

Jetzt oder nie! Ben Zucker hat sich von einem der größten deutschsprachigen Hits aller Zeiten inspirieren lassen und aus diesem kreativen Prozess heraus einen eigenen Titel mit einer eigenen, herzergreifenden Botschaft geschaffen. „Was ich will, bist du (Ohne dich)” erscheint am 23.09. und basiert auf dem Sample des Ohrwurms „Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)” von der Kult-Band Münchener Freiheit.

Garniert mit seiner markanten Reibeisenstimme, präsentiert der Sänger einen Song, der sämtliche Facetten der Gefühlswelt transportiert. Zwischen Bangen und Hoffen, voller Adrenalin und manchmal mit „mehr Mut als Verstand”, wie es in den Lyrics heißt, geht Bens Track tiefer denn je.

Leidenschaftlich. Authentisch. Elektrisierend. Und ausgestattet mit dem Gespür für Hits. So hat sich Ben Zucker in der Musiklandschaft längst unentbehrlich gemacht. Seine zwei Nummer-1-Alben, seine über 750.000 verkauften Tonträger und fast 500 Millionen Streams sowie seine ausverkaufte und gefeierte Arena-Tour sprechen Bände.

Mit „Was ich will, bist du (Ohne dich)” geht der Sänger seinen erfolgreichen Weg nun weiter – gemeinsam mit seiner „Zuckerbande” natürlich. Denn was er will, sind sie … seine Fans. Eine Symbiose, die vor mehr als fünf Jahren mit Bens Mega-Hit „Na und?!” begann und bis heute Bestand hat.

„Was ich will, bist du (Ohne dich)” ist ebenso wie die im Juli ausgekoppelte Dankes-Hymne „Unsere Lieder” Teil von Bens Jubiläumsalbums. „Was wir haben, ist für immer (Das Beste aus 5 Jahren)” erscheint am 28.10. und kann bereits vor dem Release vorbestellt werden. Ein Fotobuch mit persönlichen Einblicken und unvergesslichen Erinnerungen aus fünf Jahren Ben Zucker runden dieses besondere Gesamtwerk ab.

Was wir haben, ist für immer! Genau diese wertvolle Erkenntnis halten nicht nur das Album und das Fotobuch bereit, sondern auch Bens neue Single. So ist „Was ich will, bist du (Ohne dich)” als Entscheidung für das Leben und für die Liebe zu verstehen. Mit klopfendem Herzen. Ohne Wenn und Aber. Denn “ohne dich ist alles scheißegal”.