Ben Zucker veröffentlicht neue Single „Stadt für uns alleine“

Es klingt wie ein Traum: Einmal die ganze Stadt komplett für sich alleine zu haben, um für ein paar Momente in Ruhe all das zu tun, was man schon immer ausprobieren wollte. Der perfekte Tag ohne Hektik, Schlangestehen, störenden Straßenverkehr oder neugierige Blicke. Stattdessen grenzenlose Freiheit und ungestörte Zweisamkeit in der City – eine Vorstellung, von der auch Ben Zucker manchmal träumt. Mit seinem packenden Ohrwurm „Stadt für uns alleine“ veröffentlicht der vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnete Sänger und Musiker nun eine brandneue Single, mit der er den nächsten Vorboten seines ungeduldig erwarteten, vierten Studioalbums „Heute nicht!“ vorlegt!

Er strotzt nur so vor Energie: Im vergangenen Herbst hat sich Ben Zucker mit seiner euphorisch gefeierten Top 3-Werkschau „Was wir haben, ist für immer (Das Beste aus 5 Jahren)“ auf ganz besondere Art bei allen loyalen Fans für ihren Support bedankt, durch den er sich in Rekordgeschwindigkeit zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Solokünstler entwickelt hat. Nach drei Gold- und Platin-ausgezeichneten Studioalben (von denen die letzten beiden jeweils auf den 1. Platz der deutschen Charts schossen), einer erfrischenden Edelmetall-Dusche für mehr als 750.000 verkaufte Tonträger, fast 500 Millionen Streams, restlos ausverkauften Tourneen mit Millionen von begeisterten Hörerinnen und Hörern, demonstriert Ben Zucker nun, dass seine Kraftreserven längst noch nicht aufgebraucht sind – ganz im Gegenteil!

Während der Aufnahmen zu seinem kommenden Album hat sich Ben Zucker von der Playlist seines täglichen Work-Out-Programms inspirieren lassen: Vorwiegend tanzbar-treibende Electro-Sounds, deren deutliche Einflüsse sich auch in den neuen Songs des charismatischen Ausnahmesängers wiederfinden. Bereits mit seiner letzten Single, der motivierenden Power-Hymne „Heute nicht!“ hat der 39-Jährige einen echten Club-Banger veröffentlicht, auf dem sich pumpende EDM-Beats mit synthetischen Elementen, einer poppigen Melodie und nicht zuletzt Bens sofort wiedererkennbarer Reibeisenstimme zu einem echten High-Energy-Mix verbinden – mit seinem brandneuen Vorab-Outtake „Stadt für uns alleine“ setzt er nun nahtlos seinen neu definierten Stil fort.

„Stadt für uns alleine“ spiegelt die große Sehnsucht nach einer kleinen Auszeit wider. Den Wunsch, sich einfach mal ungestört treiben zu lassen und zusammen mit dem Lieblingsmenschen all das zu tun, wonach einem gerade ist. Ein erholsamer Urlaubstag in der City, in der alle Türen offen und alle Ampeln auf Grün stehen. Ein Mix aus Rock, Pop, Schlager und Electronica, mit dem Ben Zucker für völlig neue musikalische Impulse im deutschsprachigen Popschlager sorgt!

Ben Zuckers brandneue Single „Stadt für uns alleine“ erscheint am 14.07.2023, das kommende Studioalbum „Heute nicht!“ folgt am 27.10.2023. Momentan befindet sich der Sänger und Musiker auf großer „Das Beste aus 5 Jahren“-Open Air-Tournee, auf der er u.a. in Rostock, Bremen, Berlin und Frankfurt zu sehen sein wird.