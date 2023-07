Gerry Cinnamon – „Live at Hampden Park“ ist erschienen

100.000 Fans folgten Gerry Cinnamon in seine Heimat Glasgow an zwei Abenden. Hier entstand das heute erscheinende „Live at Hampden Park“ – DAS Live-Album welche die beiden historischen Auftritte im Sommer 2022 dokumentiert. In atemberaubender Weise zeigt das Doppel-Album die Energie und Chemie zwischen dem Helden seiner Heimatstadt und seinen Fans.

Gerrys Auftritte sind zur Folklore geworden – freudige Massen-Singalongs der Fans, die zu Hingabe und einer treuen Fangemeinde inspirieren, die durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu globalen Ausmaßen angeschwollen ist. Und Hampden hat nicht enttäuscht. Das Live-Album „Live at Hampden Park“ zeigt die einzigartige Verbindung zwischen Künstler und Publikum, die Live-Musik zu einer so lebensbejahenden Erfahrung macht – und ist eine Erinnerung an diesen besonderen Sommer.

Die beiden geschichtsträchtigen Shows im Hampden Park waren erstmals für 2019 angekündigt und wurden aufgrund der Pandemie verschoben wurden. Innerhalb weniger Stunden haben Gerrys Anhänger alle Tickts aufgekauft und machten Gerry so zum ersten unabhängigen Künstler, der als erster Schotte mehrere Abende das Nationalstadion ausverkaufte.

Das Live-Album basiert auf seinen beiden Hit-Alben und enthält Songs, die für ein legendäres Live-Erlebnis sorgen: ‚Dark Days‘, ‚Sun Queen‘, ‚Ghost‘, ‚Where We’re Going‘ und die Platin-zertifizierten Singles ‚Sometimes‘ und ‚Belter‘. Es enthält auch den ersten Vorgeschmack auf neue Musik, mit dem bisher unveröffentlichten Titel ‚Sacred‘, einer atemberaubenden Hommage an seinen Helden Billy Connolly mit seiner eigenen Interpretation von ‚I Wish I Was in Glasgow‘ und dem Fan-Favoriten ‚Discoland‘.

Gerry sagt über das Album: „Live album out July. Bout time I put out a live album. The tunes aren’t complete until they’re sung live. Crowd are part of the band. Been meaning to do it for years but been caught up in a wee whirlwind. Had to be done for Hampden tho. Album three cooking in the pot as well.“

Der kontinuierliche Aufstieg von Gerry Cinnamon ist eine der herausragendsten Geschichten der zeitgenössischen Musik. Seit seinem selbst veröffentlichten Debütalbum „Erratic Cinematic“ (2017), das inzwischen Platinstatus erreicht hat, hat sich Gerry Cinnamon zu einem Headliner entwickelt, der Stadien, Arenen und Schlösser füllt. Im Jahr 2020 schoss sein mit Spannung erwartetes zweites Album „The Bonny“ direkt auf Platz 1 der Offiziellen Album-Charts in Großbritannien und wurde zum drittbestverkauften britischen Album des Jahres.

Als mehrfach mit Platin ausgezeichneter Künstler, dessen freizügige und ehrliche Songs auf natürliche Weise ein großes und treues Publikum ansprechen, hat er das alles völlig unabhängig erreicht. Nachdem er sich in den letzten 5 Jahren organisch eine riesige Fangemeinde aufgebaut hat, ist Gerry der größte unabhängige Künstler Großbritanniens geworden.

Die beiden geschichtsträchtigen Auftritte im Hampden Park bildeten den Abschluss von Gerrys rekordverdächtiger Tournee 2021-2022. Seine Tournee durch das Vereinigte Königreich und Irland mit einem Fassungsvermögen von 350 000 Zuschauern, die ursprünglich für 2020 geplant war, umfasste ausverkaufte Shows in den Arenen von Birmingham und Manchester, im kultigen Alexandra Palace in London, im 25 000 Zuschauer fassenden Malahide Castle in Dublin und im Musgrave Park Stadium in Cork. Außerdem war er Headliner im Singleton Park in Swansea, der zweitgrößten Show, die jemals in der walisischen Stadt stattfand, und stellte den Rekord auf, als erster Künstler drei Headline-Shows im Belsonic in Belfast vor über 60.000 Fans auszuliefern.

Derzeit ist Gerry im Studio und nimmt sein neues Album auf.