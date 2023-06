Billy Idols Debut erscheint am 28.07. in einer erweiterten Neuauflage

Der britische Rock-Musiker Billy Idol kündigt eine erweiterte Jubiläums-Edition des gleichnamigen Debütalbums an. Die Neuauflage von „Billy Idol“ ist ab dem 28. Juli über Capitol/UMe erhältlich. Neben den zehn Tracks des Original-Albums vereint die neue Edition einen ungekürzten und bislang unveröffentlichten Konzertmitschnitt, der am 12. August 1982 im legendären The Roxy in West Hollywood aufgezeichnet wurde. Weiterhin enthält die Edition den ebenfalls bislang unveröffentlichten und erst kürzlich entdeckten, zwölfminütigen Clubland-Extended-Remix des Album-Highlights „White Wedding“. Vorbestellungen der Deluxe-2CD-Edition sowie der digitalen Neuauflage sind ab sofort möglich.

Zudem können sich die Fans des Briten über ein umwerfendes Sound-Update freuen: „Billy Idol“ wird auch erstmals in hochauflösender Dolby Atmos®️-Qualität erhältlich sein. GRAMMY-Gewinner Paul Hicks, der zuletzt schon ausgewählte Meilensteine von den Beatles, den Rolling Stones und George Harrison in Atmos®️-Qualität bearbeitete, hat das Album neu abgemischt.

Seine legendäre Live-Show wird Billy Idol in diesem Sommer exklusiv in Nordamerika präsentieren, bei der unter anderem Zwischenstopps in New York City (Kings Theatre – sein erstes Mal!), Washington D.C. (The Anthem), Boston (MGM Music Hall) sowie eine Show mit den Foo Fighters bei der Jazz Aspen Snowmass auf dem Programm stehen. Gemeinsam mit seiner Band, zu der seit gut 40 Jahren (!) auch der Gitarrist Steve Stevens zählt, wird Billy Idol in diesem Rahmen ein Mix der größten Hits seiner Karriere präsentieren – angefangen bei den frühen Solo-Singles bis hin zu aktuellen Songs von den jüngsten EP-Veröffentlichungen.

Schon seit letzter Woche ist Billy Idol in Europa unterwegs – im Rahmen der allerersten Tournee von Generation Sex. Die Punk-Supergroup, zu der neben Idol auch Tony James (Generation X) sowie Steve Jones und Paul Cook (beide von den Sex Pistols) zählen, spielt neben ausgewählten Festivalauftritten auch eine Reihe von Headline-Shows – hierzulande werden sie als einziges Deutschlandkonzert am 7. Juli in der Berliner Zitadelle auftreten. Am kommenden Wochenende planen Generation Sex den druckvollen Mix aus allen drei Backkatalogen (Billy Idol, Generation X, Sex Pistols) in Glastonbury zu präsentieren, um danach unter anderem auch in Montreux vorbeizuschauen (6. Juli).

Seit mehr als 46 Jahren zählt Billy Idol zu einem der schillerndsten Protagonisten der Punk- und Rock-Szene. 1977 trat er als Frontmann von Generation X in die vorderste Reihe und nahm in dieser Konstellation bis 1981 drei Studioalben auf. 1982 begann er dann seine international erfolgreiche Solokarriere, in deren Rahmen er lässig zwischen Punk und exzessiven Rock & Roll variierte. Erst letztes Jahr veröffentlichte Idol via Dark Horse Records seine jüngste EP „The Cage“ und präsentierte die neuen Songs danach im Herbst ’22 auch in Deutschlands größten Arenen live. Auch die „The Roadside“-EP von 2021 hatte ihm nicht nur viel Lob von Kritikern und Fans beschert, sondern auch eine weitere Top-15-Platzierung in Deutschland (#11). Im Januar 2023 erhielt Billy Idol seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Als Gastredner nahmen auch Henry Rollins und Shepard Fairey an der offiziellen Zeremonie teil.

BILLY IDOL (EXPANDED EDITION)

Titelliste:

DISC 1 – BILLY IDOL

Come On, Come On

White Wedding (Part 1)

Hot In The City

Dead On Arrival

Nobody’s Business

Love Calling

Hole In The Wall

Shooting Stars

It’s So Cruel

Congo Man

Bonustrack: White Wedding (Clubland Extended Remix) [bislang unveröffentlicht]

DISC 2 – Bonusdisc – LIVE FROM THE ROXY, 1982 (PREVIOUSLY UNRELEASED)

Baby Talk

Untouchables

Come On, Come On

Hot In the City

Dead On Arrival

Heavens Inside

Ready Steady Go

Hole In The Wall

Shooting Stars

Kiss Me Deadly

White Wedding

Nobody’s Business

Dancing With Myself

Mony Mony

Triumph