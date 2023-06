Von Aerosmith erscheinen am 18.08. verschiedene „Greatest Hits“-Editionen

Die vierfach mit dem GRAMMY® ausgezeichneten und Diamond-zertifizierten Rocklegenden Aerosmith (Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford und Joey Kramer) feiern fünf Jahrzehnte Hits und Hymnen! Die Bostoner informieren heute über die Veröffentlichung der ultimativen „Greatest Hits“-Sammlung via UMe/Capitol. Die verschiedenen Sets in von Aerosmith kuratierter Aufmachung – mit bis zu 44 Songs in den Deluxe-Editionen – ist bereits über den offiziellen Artist Store der Band vorbestellbar. Seit Donnerstag, 22. Juni 2023, sind die unterschiedlichen Editionen auch bei allen anderen Händlern zur Vorbestellung erhältlich.

Nur im offiziellen Store:

1CD Exklusive Cover-Varianten (18 Tracks)

2LP nummerierte Limited Edition mit exklusiver Covervariante (20 Tracks)

4LP Super Deluxe Edition auf 180g farbigem Vinyl, hochwertigen Book-Style-Hüllen und 4 schwarz-weißen Lithos (44 Tracks)

1LP Colour Vinyl Variante (10 Tracks)

2LP Colour Vinyl Variante (20 Tracks)

Bei den großen Einzelhändlern:

1 LP Standard Edition (10 Tracks)

1CD Standard Edition (18 Tracks)

3CD Expanded Edition (44 Tracks)

2LP Standard Edition schwarzes Vinyl (20 Tracks)

4LP Deluxe Edition auf 180g schwarzem Vinyl im Schuber mit Buch (44 Tracks)

Zum ersten Mal in der Geschichte der Band enthält die Super Deluxe Edition von „Greatest Hits“ eine Titelliste mit insgesamt 44 Songs, die jede Ära von Aerosmith repräsentieren. Gepresst auf 180g farbigem Vinyl, umfasst sie die fünf Jahrzehnte der Band in ihrer kraftvollen Rock ’n‘ Roll-Pracht. Von den Top-10-Hits der 1970er-Jahre „Dream On“ und „Walk This Way“ sowie einer großartigen Version von „Toys In The Attic“ über Hamiltons charakteristische Basslinie und Joe Perrys kultiges Talkbox-Intro zu „Sweet Emotion“ bis hin zur Dominanz in den 90er-Jahre-Rockradios mit „Crazy“, „Cryin'“ und „I Don’t Want To Miss A Thing“ – diese Sammlung wird eingefleischten Fans und Gelegenheitshörern gleichermaßen gefallen.

Die Super Deluxe Edition ist ein echtes Sammlerstück: Sie wird in einer hochwertigen Buchhülle präsentiert, enthält vier Schwarz-Weiß-Lithografien und zeigt atemberaubende Live-Fotografien sowie ikonische und selten gezeigte Fotos der Band, die ihren Aufstieg von einer lokalen Bostoner Band zu den globalen Megastars von heute dokumentieren.