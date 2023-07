Fish And Scale mit „Stay!“ in den European Indie Charts

Mit seiner Single „Stay“ (aus der „Wonderful“ EP, VÖ: 30.6.2023) ist Fish And Scale auf Platz 32 der European Indie Charts eingestiegen.

„Wonderful“ beschreibt verschiedene Stationen einer Reise zum Ursprung der eigenen Existenz, einer Reise zu sich selbst. Die zutiefst menschliche Suche nach Erfüllung, Liebe und Freiheit ist dabei der Ausgangspunkt und führt zuallererst zu dem Wunsch, eigene authentische Wege zu gehen.

Dazu ist es nötig, sich von den Stimmen der Gesellschaft zu befreien, die uns vorgaukeln, wahres Glück sei in äußeren Errungenschaften zu finden („Don’t care“). Erst dann wird die wahre Schönheit des Lebens sichtbar und wir sehen unseren eigenen Wert, die Kostbarkeit der eigenen Existenz unabhängig von unserer Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichte („Wonderful“).

Wir beginnen uns fühlend in der Schönheit und der Großartigkeit der Existenz wiederzuerkennen und uns mit allem zu verbinden und zu verschmelzen, was wir wahrnehmen („Feel me!“). Wir befreien uns von unseren Konzepten, unseren Schutz-Mauern und Fassaden und hören auf, uns die Welt in Gedanken zu konstruieren. Stattdessen erfahren wir das Leben im Hier und Jetzt, um letztendlich zu erkennen, dass der gegenwärtige Augenblick bereits alles enthält, was wir je gesucht haben, weil die Erfüllung unserer Sehnsucht in uns selbst zu finden ist („Stay!“).