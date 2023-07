IN EXTREMO mit neuer Single: „Weckt die Toten!“

Weckt die Toten – die Verrückten sind wieder da! Nach mehr als drei Jahren melden sich In Extremo mit ihrer brandneuen Single zurück, mit der die erfolgreichste Mittelalter-Rockband Deutschlands nun einen packenden Power-Song veröffentlicht, der selbst den Sensenmann höchstpersönlich in einen ultimativen Feierrausch versetzt. Parallel sind die Berliner Spielmänner auch endlich wieder live auf großer Burgentour zu erleben!

Viel zu lange war es still im In Extremo-Lager, nachdem die Formation mit dem 2020 veröffentlichten Studioalbum „Kompass zur Sonne“ ihren insgesamt vierten Top 1-Longplayer vorgelegt hat. Um so lauter kehren die Spielleute um Frontmann Micha „Das letzte Einhorn“ Rhein nun mit ihrer neuen Single „Weckt die Toten“ zurück, auf der sie pure Energie mit einer wichtigen Botschaft kombinieren.

Verpackt in eine schnell entflammbare Mixtur aus harten Metal-Gitarren, hypnotisierenden Mittelalter-Melodien und einen tanzbaren Electro-Punk-Groove explodiert der Track in einem echten Gute-Laune-Refrain, bei dem jeder Knochen wild zu zucken beginnt. Inhaltlich lehnt sich der mit jeder Menge augenzwinkernder Selbstreferenzen gespickte Text von „Weckt die Toten“ an das gleichnamige Durchbruchsalbum der Mittelalter-Rocker aus dem Jahr 1998 an, das dieser Tage sein 25-jähriges Veröffentlichungsjubiläum feiert. Für In Extremo jedoch kein Grund, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen.

„Ohne dieses wichtige Album gäbe es die neue Single nicht“, so Sänger Micha Rhein. „Irgendwann fiel uns auf, dass ‚Weckt die Toten‘ gar keinen Titelsong hat. Also haben wir nun einen aufgenommen. Ich denke, das Stück ist eine schöne Hommage an diese Band und unseren Werdegang. Wir haben eine Vergangenheit, auf die wir wirklich stolz sein können. Nach 25 Jahren dürfen wir uns so einen Song schon mal erlauben. Wir hatten schon immer großen Spaß daran, neue Dinge auszuprobieren und uns immer weiterzuentwickeln. Mit ‚Weckt die Toten‘ machen wir den nächsten Schritt.“

„Weckt die Toten“ ist ausgelassene Feier-Hymne und deutliche Kampfansage zugleich, mit der In Extremo mit gebündelten Kräften in die Schlacht ziehen gegen die Schwermut dieser Zeiten. Ein Song, mit dem das Septett die Menschen aus ihrer Lethargie reißen und wachrütteln möchte. „Man sieht heute überall nur noch Tod, Elend und Verderben“, ergänzt Drummer Specki T.D. „Eine grausame Realität, die wir zwar nicht verdrängen, von der wir aber ein paar Augenblicke ablenken wollen. Es ist wichtig, bei all diesen Krisen auch gute Laune zu verbreiten, um wieder neue Kraft zu schöpfen. Wir kämpfen gemeinsam und wir feiern gemeinsam. Und wir haben Bock, nun wieder so richtig loszulegen!“

Begleitet wird der Single-Release vom aufwändig produzierten Video zu „Weckt die Toten“, in dem sich In Extremo ebenfalls mit voller Kraft auf dem Bildschirm zurückmelden. Der Clip wurde auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz Werneuchen bei Berlin gefilmt und zeigt die Band während einer druckvollen Performance. Zudem wurden extra Schüler aus der Region gecastet, die die Teenage-Versionen der Musiker darstellen.

Momentan befinden sich In Extremo in den bewährten Principal Studios bei Münster, um mit Vincent Sorg und Jörg Umbreit an ihrem nächsten Album zu arbeiten. Parallel ist die Band live auf großer Burgentour zu erleben, auf der es natürlich auch die brandneue Single zu hören gibt. Auf zur letzten Schlacht – und zur letzten Feier!