Daisy The Great – Single und Tour

Daisy the Great präsentieren ihre neueste Single „Looking U Up“. Sie ist der erste Vorbote einer neuen EP, die ebenfalls noch in diesem Sommer erscheinen soll. Auch das Video zum ultraeingängigen neuen Track feierte bereits Premiere.

„‘Looking U Up’ ist ein Song, der von Dating-Erlebnissen im Social-Media-Zeitalter handelt. Es geht darum, einfach zu sehr an jemandem zu hängen, an gar nichts anderes mehr denken zu können – wobei das nun ein Schwarm, ein:e Ex oder eine neue Affäre sein kann. Vor allem geht es um die permanente Verfügbarkeit über digitale Kanäle. Wie krass viel Zeit das auffrisst, wenn man sich so in den Fantasiewelten des Internets verliert! Und meistens entspricht das Bild von dieser Person, das man sich da im Kopf ausmalt, kein bisschen dem wirklichen Wesen dieser Person. Es geht also darum, komplett süchtig nach dieser Bildschirm-Welt zu sein: Es tut dir nicht gut, aber es ist nun mal dein Laster – und du kannst es einfach nicht lassen!“, so Daisy the Great über die neue Single.

Nachdem sie gerade erst eine fünfwöchige US-Tour mit gut einem Dutzend ausverkauften Shows beendet haben, kündigten Daisy the Great soeben auch die nächste Europatournee an, in deren Rahmen sie ab August nicht nur für vier Headliner-Shows nach Deutschland kommen werden, sondern obendrein auch beim Superbloom Festival (München), beim Reeperbahn Festival (Hamburg) und beim Sound of Bronkow Festival (Dresden) mit am Start sind. Fans in München dürfen sich daher auf gleich zwei grandiose Shows freuen!

Erst im Herbst hatten Daisy the Great ihr zweites Album „All You Need Is Time“ veröffentlicht, dessen Tracks seither über 240 Millionen kombinierte Streams verzeichnen.

Mit ihrer Band Daisy the Great bewegen sich Kelley Nicole Dugan und Mina Walker irgendwo im verspielt-introspektiven Grenzgebiet zwischen Folk und Indierock. Sie vertonen die unterschiedlichsten Stimmungen und Gefühlslagen – mal klingen sie dabei extrem smart und gewitzt, mal komplett niederschmetternd, manchmal sogar beides zugleich. Mit ihrem Gespür für überraschende und unbedingt eingängige Harmonien und jenem Mix aus Folk-Pop und Indie-Balladen haben sie sich in den letzten sechs Jahren eine solide Fanbase erspielt – und zuletzt auch außerhalb der USA immer mehr Leute hellhörig gemacht. Dafür mitverantwortlich war auch ihr „The Record Player Song“ (2017), der nach gleich mehreren Viralwellen bei TikTok inzwischen mehr als 20 Mio. Streams verbucht.

Live 2023:

02.09. München, Superbloom Festival

08.09. Frankfurt, Nachtleben

09.09. Dresden, Sound Of Bronkow Festival

20.09. Köln, Helios37

22.-23.09. Hamburg, Reeperbahn Festival

25.09. Berlin, Badehaus

26.09. München, Kranhalle