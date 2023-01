BLACKMORE’S NIGHT mit einem neuen Mix von “Greensleeves”

Kaum ein musikalisches Stück hat in der Geschichte so viel Beachtung von unterschiedlichsten Künstlern erhalten, wie der Song “Greensleeves“, der ursprünglich aus dem 16. Jahrhundert stammt. Zweifelsohne ist die Interpretation von Ritchie Blackmore und Candice Night eine der schönsten und bekanntesten Versionen.

Der Song wurde erstmals von Blackmore’s Night auf ihrem Debütalbum “Shadow Of The Moon” (1997) veröffentlicht. Der “25th Anniversary New Mix” von “Greensleeves” – gerade als digitale Single und Lyric Video veröffentlicht – ist ein weiterer Vorgeschmack auf die mit Spannung erwartete 25th Anniversary Album Edition von “Shadow Of The Moon”, die am 10. März 2023 weltweit im Handel erscheint.

Das Debütalbum der Band wurde von der Originalaufnahme in HD-Audio konvertiert und vollständig neu abgemischt. Das ikonische Original-Artwork wurde im Zuge des Jubiläums aufgefrischt und überarbeitet.

Im Zuge des Jubiläums werden zudem zwei limitierte Black LP-Editionen von “Shadow Of The Moon (25th Anniversary Edition)” mit jeweils einem “Golden Ticket“ ausgestattet: zwei glückliche Fans können eine signierte Fender Ritchie Blackmore Olympic White Stratocaster-Gitarre gewinnen.

Was bereits 1997 begeisterte, fasziniert nun erneut mit der 25th Anniversary Edition.