Das neue Greatest Hits-Album von Boney M. „THE MAGIC OF BONEY M.“ wird als Special Remix Edition am 18. März von Sony Music in den Formaten CD, Vinyl und digital veröffentlicht.

Es sind diese besonderen, raren Acts, die über Jahrzehnte hinweg unvergessen sind – und deren Musik bis heute Menschen in der ganzen Welt bewegt. Boney M. und die Musik von Frank Farian zählen federführend dazu. Während noch heute Jugendliche zu den Songs bspw. auf Plattformen wie TikTok tanzen, kann man fast 50 Jahre zurückblicken, um den Ursprung dieser Musik zu ehren. 1976 begann mit Boney M.’s erstem #1-Hit “Daddy Cool” eine außergewöhnliche Musikkarriere. Sie wurden zur absoluten Supergroup der Disco-Ära – und es ist keine Frage, warum ihre Best-Of-Veröffentlichung “THE MAGIC OF BONEY M.” genannt wurde, vereint sie doch die Schätze dieser Zeit und hat definitiv ihre eigene Magie!

Neben „Daddy Cool“ und dem Klassiker “Rivers Of Babylon” aus dem Jahr 1978 bereichern andere #1-Tracks wie “Sunny” oder “Ma Baker”, “Brown Girl in The Ring”, “Rasputin”; aber auch “Belfast” und “Hooray! Hooray! It’s A Holi-Holiday” die Titelliste. Und man denke auch an Balladen wie “El Lute” oder die Weihnachtsversion von “Mary’s Boy Child”, die auf der ganzen Welt berühmt wurde. Es ist Musik für das ganze Jahr, es ist Musik für das ganze Leben.

THE MAGIC OF BONEY M. erscheint als spezielle erweiterte Remix-Edition. Während “Sunny” in seiner Mousse T. Remix-Version bereits gefeiert wurde, finden sich hier zwei zusätzliche neue Remixe: Zum einen der frische “Daddy Cool”-Remix von LIZOT, zum anderen die “Rasputin”-Remix-Version von Majestic. Beide bringen die Disco-Ära auf eine neue Bühne. Aber das ist noch nicht alles: Frank Farian lieferte auch “By The Rivers Of Babylon” in einer bisher unveröffentlichten spanischen Version.

Um diese besondere Geschichte von Boney M. noch mehr aufleben zu lassen, wird auf dem YouTube Channel beginnend mit dem Pre-Order-Start jede Woche ein Auftritt aus der Musikladen-Ära veröffentlicht, darunter auch zahlreiche Tracks aus der hiesigen Veröffentlichung:

04.02.22 Daddy Cool

11.02.22 Sunny

18.02.22 Rivers Of Babylon

25.02.22 Hooray! Hooray! It’s A Holi-Holiday

04.03.22 Rasputin

11.03.22 Belfast

18.03.22 Kalimba de luna

25.03.22 Felicidad (Margherita)

01.04.22 Gotta Go Home

08.04.22 Ma Baker