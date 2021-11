Carla Lina – mit Ausdauer, Köpfchen und Talent zum Erfolg

Carla Lina ist eine vielschichtige und einzigartige Musikerin, bei der das Sprichwort „selbst ist die Frau“ absolut zutrifft. Ihr unermüdlicher Antrieb und Fokus hat sie zu einer unaufhaltsamen Musikerin in der Independent-Szene werden lassen. Geboren und aufgewachsen in Augsburg wusste Carla Lina schon im zarten Alter von 10 Jahren, dass sie Sängerin werden wollte. Daraufhin folgten Gesangsunterricht, Chormitgliedschaften und Kinderopern. Doch das war nicht genug; für sie stand fest: Unabhängigkeit und eigenes Songwriting stehen an erster Stelle! Um ihre anfänglichen Producing-Skills zu erweitern, ging die Augsburgerin für ein Jahr auf die „Point Blank Music School“ in London und entschied sich schließlich als Wahlheimat für Berlin, die Stadt der Musiker, um hier noch mehr Erfahrungen zu sammeln.

Die leidenschaftliche Musikerin hat viel Zeit, Liebe und schlaflose Nächte investiert, um ihren Traum einer Musikkarriere zu verfolgen. Oft war sie dabei zerrissen zwischen zwei Welten: zwischen dem gesellschaftlich eher akzeptierten Lebensweg mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und ihrer eigentlichen Leidenschaft, der Musik, für die sie jede mögliche freie Minute opferte. Nun, fertig mit ihrem BWL Master, den sie an der Humboldt Universität zu Berlin absolviert hatte (den Bachelor in ihrer Heimat an der Universität Augsburg), soll nichts mehr zwischen ihr und ihrer Musik stehen! In ihrer Musik verarbeitet Carla Lina ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse und möchte mit ihren authentischen, englischsprachigen Lyrics auch andere motivieren und inspirieren.

Das Leben einfach mal auf „Pause“ schalten zu können – das hätte sich Carla Lina in so manchem Moment gewünscht: „Das Leben rauscht einfach so schnell an einem vorbei; gefühlt jedes Jahr noch ein bisschen schneller; wie in einem Film, den man weder zurückspulen noch anhalten kann.“ In ihrer Debüt-Single “Life is like a Movie“ (26.11.2021) beschreibt sie dieses Gefühl der Schnelllebigkeit und appelliert gleichzeitig dafür, endlich Hauptdarsteller in seinem eigenen Leben zu werden. Man kann werden, wer man sein möchte, wenn man nur selbst akzeptiert was einen ausmacht und an seine Ziele glaubt. Alle Veränderungen beginnen im eigenen Kopf: „Überlass’ dein Leben nicht dem Schicksal, sondern kämpfe selbst dafür!“ – das ist das Motto der ambitionierten Künstlerin.

Fest steht: All die Investitionen in sich selbst haben sich gelohnt! “Life is like a Movie” ist durch die frischen Pop-Electro-Sounds und ihre kraftvolle, unverwechselbare Stimme ein absoluter Ohrwurm, mit deren Lyrics sich wohl auch die meisten identifizieren können.

Carla Lina liefert mit ihrem Debüt mehr als einen guten Song: sie erfrischt mit einem aufregenden Banger mit internationalem Vibe, der noch viele Nächte nachklingen wird! Die Debüt-Single, welche von DJ & Produzent WaveWave (u.a. Robin Schulz) gemixt und gemastert wurde, erscheint am 26.11.2021 auf allen Plattformen und ist ein absolutes Must-Hear für Fans von moderner Pop-Musik mit Statement-Stimme!