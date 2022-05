Chad Lawson, weltbekannt als Pianist und Komponist, veröffentlicht seine neue EP “irreplaceable” (zu Deutsch: unersetzlich). Sie lädt ein, inmitten von Chaos Ruhe zu finden und über einzigartige Momente des Lebens nachzudenken. Vier Stücke hat Lawson in den legendären Abbey Road Studios eingespielt, am 13. Mai 2022 erscheinen sie bei Decca Records US. Zu hören ist Lawsons unverwechselbarer Sound – Musik, in der der ganze Reichtum menschlicher Gefühle anklingt. Die ergreifenden Melodien des Billboard-Chartstürmers wollen den Geist bezähmen und das Herz berühren. Sie entführen den Hörer wie von selbst in eine Welt, in der es gelingt, einfach loszulassen.

»Auf irreplaceable geht es um den Menschen, ohne den man nicht leben kann, aber auch um den schönsten Augenblick des Lebens oder eben jene wunderbare Erinnerung, die einem sofort ein Lächeln auf die Lippen zaubert«, sagt Lawson. »Nimm dir nur einen Moment, um das zu würdigen, was unersetzlich ist.«

Doch die EP ist nicht nur ein Reflektieren auf kostbare Augenblicke und Erinnerungen, einmal mehr zeigt sich Lawson als Advokat musikalischer Achtsamkeit und Meister der Neuerfindung, der die Klaviermusik fürs Zeitalter des Streamings modernisiert. Der Titeltrack “irreplaceable” ist eine traumgleiche Meditation über eben jenen Moment, den wir allzu leicht übersehen. Lawson möchte, dass wir unsere Augen schließen, die Welt um uns ausblenden und ausatmen, während wir abwägen, was wir ziehen lassen müssen oder eben nicht ersetzen können.

Mit der EP schlägt Lawson ein weiteres Kapitel seiner Karriere auf. Immer wieder hat der offizielle »Steinway Artist« die Spitze der Classical-Billboard-Charts gestürmt. Vor “Set On A Hill”, seinem Soloklavierdebüt im Jahr 2009, tourte Lawson mit der Liveband von Julio Iglesias. Sein 2020 erschienener, von der Kritik hochgelobter Decca-Erstling “You Finally Knew” wurde weltweit über 200 Millionen Mal gestreamt und etablierte ihn sowohl als Musiker als auch als Advokat der Achtsamkeit.

Noch im selben Jahr rief Lawson den Podcast und die WQXR-Radiosendung Calm it Down ins Leben, denn er setzt auf die meditative Kraft der Musik, durch die seine Hörer Energie tanken und sich innerlich schützen können. Mit “irreplaceable” geht Lawson weiter auf seinem Weg und nutzt sein außergewöhnliches musikalisches Talent, um anderen zu helfen.

irreplaceable – Musik, die ebenso aktuell wie bleibend ist.