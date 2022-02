Das mit Gold ausgezeichnete Alternative-Pop-Trio COIN, das bis heute über 1 Milliarde Streams erreicht hat, veröffentlicht seine brandneue Single “Cutie” zusammen mit einem großartigen Musikvideo, bei dem Louis Browne und COINs Chase Lawrence Regie geführt haben.

Über den Song sagt die Band: “Es gibt immer drei Versionen von uns – die tatsächliche, die oberflächliche und die digitale. Diese Identitäten verändern sich ständig, jede beeinflusst die andere. Wie können wir wissen, welche davon ‘echt’ ist? Wie kann ich von jemandem erwarten, dass er sich auf meine eigene Selbstwahrnehmung beschränkt? Cutie beschäftigt sich mit Kontrolle, Veränderung und Verwirrung. In dem Song geht es um AI, der zum ersten Mal eine Mandarine probiert. Werft die Zutaten in den musikalischen Mixer”.

“Cutie” ist der Nachfolger der letzten Single der Band “Chapstick” die innerhalb weniger Monate über sieben Millionen Streams erreichen konnte, in der Top 10 der AAA und Top 20 der Alternative Radio Charts landete und aktuell die #1 auf SiriusXM’s Alt Nation Alt18 Countdown besetzt. Der Song wurde von Consequence of Sound als “die Art von Pop, in der COIN brilliert” gelobt, während People die Band zu den “talentiertesten Nachwuchskünstlern, die 2021 die Musiklandschaft prägen” zählt.

Nach einer ausverkauften 26-Städte-Tournee in Nordamerika im Jahr 2021 wird die Band auch in diesem Jahr wieder auf der Bühne stehen und sich im Frühjahr der Arena Tour von 5 Seconds of Summer in Großbritannien anschließen, gefolgt von einer Reihe von Festivalauftritten, darunter Bonnaroo, Governor’s Ball, Forecastle und Shaky Knees, weitere Auftritte werden noch angekündigt.

COIN präsentieren ein neues Bild für Alternative Pop. Das Dreigestirn aus Nashville hat eindrucksvoll über eine Milliarde Streams generiert und für ihre Durchbruchshymne “Talk Too Much” aus dem Jahr 2017 eine Goldauszeichnung erhalten. Zwischen der Veröffentlichung von Alben wie COIN [2015], How Will You Know If You Never Try [2017] und Dreamland [2020] tourten sie mit Künstlern wie The 1975 und Young The Giant und erhielten viel Lob von Entertainment Weekly, Teen Vogue, Billboard und vielen anderen.

Nachdem sie im letzten Herbst bei 10K Projects/Homemade Projects unterschrieben haben, schlug das Trio mit dem sanften Song “Chapstick” sein nächstes Kapitel auf. Mit über 7 Millionen Streams und einem kontinuierlichen Aufstieg in den Charts folgte auf die Single eine ausverkaufte 26-Städte Headliner-Tour in Nordamerika. Jetzt, im Jahr 2022, bereiten sich COIN darauf vor, 5 Seconds of Summer auf ihrer UK Arena Tour in diesem Frühjahr zu begleiten, sowie eine Reihe von Festivalauftritten zu spielen, darunter Bonnaroo, Governor’s Ball, Forecastle und Shaky Knees, und weitere werden noch angekündigt.

Als Vorgeschmack auf alles, was noch kommt, präsentiert das Alt-Pop-Trio jetzt seine neueste Single “Cutie”.