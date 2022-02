Das legendäre Duo Daryl Hall & John Oates wird am 25. März ihr damals 15. Album „Marigold Sky“ von 1997 in einer Neuauflage veröffentlichen. Zur Feier des 25-jährigen Album-Jubiläums erscheint es zum ersten Mal als Doppel-LP sowie als erweiterte CD mit drei Bonustracks. Außerdem ist „Marigold Sky“ erstmals auf allen wichtigen Streaming-Plattformen erhältlich, um die Songs auch digital genießen zu können.

“Ich betrachte ‘Marigold Sky’ als das verlorene Hall & Oates Album”, erzählt Daryl Hall. “Die Fans haben mich seit Jahren danach gefragt. Ich bin wirklich stolz auf diese Songs und freue mich, dass es eine weltweite Wiederveröffentlichung bekommt.” Und John Oates ergänzt: “Ich freue mich sehr, dass ‘Marigold Sky’ jetzt endlich weltweit erhältlich ist. Es ist ein einzigartiges und cooles Album, und ich hoffe, dass alte und neue Fans es wirklich genießen.”

Das Album präsentiert eine Sammlung von exquisitem und unwiderstehlichem Soul-Pop, mit dem klassischen Songwriting des Duos, das ihre gesamte Karriere prägte, darunter die Singles “Promise Ain’t Enough”, “Romeo Is Bleeding” und “The Sky Is Falling”.

Daryl Hall & John Oates sind nach wie vor eine große Inspiration für einige der weltweit erfolgreichsten zeitgenössischen Künstler, von The XX bis Kanye West, die Hits des beeindruckenden Duos gesampelt haben. Sie zählen zu den meistgesampelten Künstlern unserer Zeit, und ihr Einfluss ist überall zu hören, von Boyband-Harmonien über Neo-Soul bis hin zu Rap-Rock-Fusion. Diese Neuauflage ergänzt die umfangreiche und äußerst erfolgreiche Diskografie von Daryl Hall & John Oates.

2014 wurden Daryl Hall & John Oates in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen – eine Würdigung für ihre legendäre Diskografie, ihren Superstar-Status und eine Reihe ausgezeichneter Top-Hits aus fünf Jahrzehnten.