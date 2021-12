Sie hat ein komplett verrücktes Musikjahr hinter sich: So hat Davina Michelle nicht nur ihre Single „Sweet Water“ beim diesjährigen Eurovision Song Contest während einer sensationellen Mittelteil-Show einem europäischen Milliardenpublikum präsentiert, zudem lieferte die 26-jährige Sängerin mit dem Track „Beat Me“ noch mal eben ganz lässig den Titelsong des niederländischen F1 Grand Prix ab. Und auch ihre letzte Single, das in Zusammenarbeit mit Megastar-DJ Armin van Buuren entstandene „Hold On“ stellte kürzlich den im niederländischen Radio meistgespielten Song der Woche dar. Keine Frage: Schon jetzt wird Davina Michelle als Hollands erfolgreichster und beliebtester Popstar gehandelt – und ist auf dem besten Sprung, auch 2022 auch den Rest Europas mit ihrer Ausnahmestimme zu erobern!

Mit ihrer brandneuen Single „HYPER“ präsentiert Davina Michelle einen völlig neuen Sound, den man in dieser Form noch nicht von ihr gehört hat: Treibende High-Energy-Rockgitarren verbinden sich mit einer sofort ins Ohr gehenden Hookline und Davinas sofort wiedererkennbare Vocals zu einem echten Power-Pop-Ohrwurm, mit dem sie für jede Menge Kick-Ass-Vibes sorgt. Inhaltlich setzt Davina dabei ein ernstes Thema um, das sie schon seit einer ganzen Weile beschäftigt: Das autobiographische „HYPER“ erzählt von einem Mädchen, die immer etwas aufgedreht ist und einen busy Lifestyle lebt. Halt und Geborgenheit findet sie bei ihrem Partner, der sie erdet und für sie da ist.

Unter dem Namen „HYPER“ wird Davina außerdem im Mai 2022 live in der Rotterdamer AHOY Arena zu erleben sein, die zu den größten Eventlocations der Niederlande zählt. Nach ihrem Auftritt im Rahmen des ESC, ihrem gefeierten Support-Gig für P!nk, diversen Top 1-Hits, der Coverversion eines ihrer Songs durch niemand Geringere, als die vielfache amerikanische Grammy-Gewinnerin Kelly Clarkson sowie einer atemberaubenden Performance auf dem Rotterdamer Euromast (der höchsten Aussichtsplattform in den Niederlanden) markiert die kommende Show einen weiteren wichtigen Meilenstein auf Davinas steilem Pfad in die absolute Spitze der europäischen Popmusik. Eine Show, die weit über ein gewöhnliches Livekonzert hinausgeht, sondern gespickt mit unzähligen Überraschungen, namhaften Gastauftritten und Davinas persönlichen Geschichten verspricht, zu einem ganz besonderen Erlebnis für alle Fans zu werden. Mit „HYPER“ kündigt Davina Michelle nicht weniger als eine Show von Weltklasseformat an, die man absolut nicht verpassen sollte!