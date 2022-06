Die neue Single beweist erneut Diana Goldbergs Händchen für einen vielfältigen Pop-Sound mit einprägsamen Hooks, der sich textlich mit dem Thema Mental Health auseinandersetzt. Ausgangspunkt ist das Ende einer Liebesbeziehung, nachdem Diana Goldbergs Ex-Partner fremdgegangen ist. In “DRIPPING IN MY BLOOD” geht es um die Zeit danach, in der ein Teufelskreislauf aus Schuldzuweisungen, Selbstzerstörungstendenzen und der Beginn einer toxischen Beziehung zu sich selbst seinen Lauf nimmt.

Das absichtlich verstimmte Klavier zu Beginn von “DRIPPING IN MY BLOOD” symbolisiert die Toxizität und den Abgrund der eigenen Gedankenwelt.

Diana Goldberg Live:

20.07.2022 – Berlin, FluxBau Bergfest

03.10.2022 – Berlin, Monarch

Mit ihrer Debüt-EP “BLOSSOM IN THE DARK” arbeitet sich Diana Goldberg in die Tiefe der Psyche, Emotionen und persönlichen Ängste vor. Nach dem Motto “if you openly face your fears, they lose the power over you” setzt sich die Münchnerin mit dem Ende einer toxischen Beziehung sowie deren Nachwirkungen auseinander und spricht offen über innere Konflikte, psychisches Leid und ungesunde Verhaltensweisen. Die EP durchzieht eine dunkle Emotionalität. Sie ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, angefangen vom Schmerz über das Beziehungsende über Kontrollverlust, Schuldgefühle und Selbstzweifel bis hin zur Resignation und schließlich Selbstakzeptanz und Selbstliebe.