Im Dezember 1981 haben die Toten Hosen angefangen miteinander zu proben, der genaue Tag verlor sich im Nebel der Zeit. Deshalb ist das Datum ihres ersten Konzertes am 10.04.1982 im Bremer „Schlachthof“ der offizieller Bandgeburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums veröffentlicht die Band als Überraschung für Fans und Wegbegleiter ihr „Wort zum Sonntag“ als Neuaufnahme im „70 ist die neue 60, ihr Lutscher!“-Mix und ein bewegendes Video, das 40 Jahre Bandgeschichte Revue passieren lässt.

Die Toten Hosen: „40 Jahre sind eine lange Zeit und wir sind einfach nur dankbar, was wir alles erleben und zum Teil auch überleben durften. An diesem Tag denken wir an alle, die uns auf diesem Weg begleitet haben, vor allem an diejenigen, die heute nicht mehr bei uns sein können und an Euch! Welches Lied könnte dafür passender sein, als ein Song, der wie kein zweiter als das ‚Glaubensbekenntnis‘ der Toten Hosen gilt? Wir wünschen Euch viel Vergnügen! Happy Birthday to all of us!“.