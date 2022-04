Luke Sital-Singh hat heute den Titelsong seines kommenden neuen Albums Dressing Like A Stranger vorgestellt. Einen Song der thematisch und musikalisch von seinem Umzug, kurz vor der Pandemie, um die halbe Welt von London nach Los Angeles inspiriert ist. Mit den Gedanken bei der Art und Weise, wie diese Erfahrung ihn als Person verändert hat oder gegen die Erwartungen nicht verändert hat, schrieb Sital-Singh „Dressing Like A Stranger” auf einer Gummisteg-Gitarre, die er kurz nach seiner Ankunft in seiner Wahlheimatstadt im Silver Lake’s Old Style Guitar Shop gekauft hatte. In den kommenden Monaten wurde das Instrument zu einem treuen musikalischen Begleiter für den Songwriter, der normalerweise im Teamwork arbeitetet. Während die Welt stillstand, wurde diese Gitarre zu dem Werkzeug, der den Sound der neuen Platte ermöglichte.

„In ‘Dressing Like A Stranger’ geht es darum, auf sich selbst zurückzublicken und zu hinterfragen, wie man sich verändert hat, was einen verändert hat und was nicht”, sagt Sital-Singh. „Rückblickend klingt es so, als hätte ich erforscht, wie ich mich verändert oder nicht verändert habe, seit ich nach LA gezogen bin. Habe ich mich verändert oder trage ich nur andere Klamotten, weil es so heiß ist? Ich kaufte eine Gitarre in einem Laden in LA. Ich fand, dass sie ein sehr inspirierendes Instrument ist und habe sie während der gesamten Produktion benutzt. Ich schrieb ‘Dressing Like A Stranger’ in dem Moment, in dem ich mit der neuen Gitarre nach Hause kam.”

Mit der Veröffentlichung des Songs hat Sital-Singh auch angekündigt, dass er seine von Kritikern hochgelobte Live-Show dieses Jahr weltweit präsentieren wird. Nachdem das Forbes Magazin kürzlich eine Show von Luke besuchte, kommentierte das Magazin, dass “es eine besondere Erfahrung ist ihn zu erleben….es gibt nichts als Talent zu sehen…das ist die Kraft der Live Musik”. Vorherige Songs des neuen Albums wurden auch von WNYC, Under The Radar, Atwood (die Luke zu einem 2022 Artist To Watch ernannten) und vielen anderen gelobt.