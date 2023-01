DMA’S veröffentlichen „Fading Like A Picture“

DMA’S veröffentlichten am Freitag „Fading Like A Picture“, eine weitere Single aus ihrem vierten Album „How Many Dreams?“ Das Video zum Song wurde von den preisgekrönten Filmemachern DIVISON (A$AP ROCKY, Rosalía, Megan Thee Stallion) gedreht.

Schon mit den vorangegangenen Singles hat die Band deutlich gemacht, dass es ihr darum geht, Sound-Barrieren einzureißen und alle Einflüsse der letzten Jahre zu verbinden. Gitarrist Johnny Took erklärt es so: “Unser Spielraum ist jetzt so viel weiter, weil wir seit dem Debüt dazugelernt und auch viel mehr Musik gehört haben, die uns geprägt hat. Die Arbeit an der Platte fühlte sich fast an wie beim ersten Album. Die Aufregung war dieselbe.”

Die neuen Songs sind die ersten seit der EP „I Love You Unconditionally“. Allein in UK verkaufte die australische Band auf ihrer letzten Tour 65.000 Tickets. Dort chartete das letzte Album der DMA’S auf 4. In Deutschland war das Trio zuletzt mit Kasabian auf Tour.

„How Many Dreams?“ erscheint am 31.03.2023.