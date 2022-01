Die osteuropäischen Emo-Metalcore Emporkömmlinge DRAG ME OUT melden sich lautstark zurück! Angeführt von Denis Stoff, dem charismatischen Frontmann und ehemaligen Sänger von Down & Dirty und Asking Alexandria, haben DRAG ME OUT ihre brandneue Single und das Video zu „Bullets In My Teeth“ veröffentlicht sowie ihr mit Spannung erwartetes zweites Album „Demons Away“ angekündigt, das am 06. Mai 2022 auf ihrem eigenen Label Lödereih Music erscheinen wird und ab sofort vorbestellt werden kann.

„Bullets in my Teeth“ ist die Hymne für alle gebrochenen Herzen und den unsicheren Geisteszustand, in dem sich viele Menschen heute befinden. Stoff über die neue Single: „B.I.M.T. markiert nicht nur unsere Rückkehr zum Heavy Metal, nachdem wir uns von unserem langjährigen Label Sumerian Records getrennt haben, sondern ist auch ein sehr persönlicher Song für mich … Beziehungen jeglicher Art, ob mit deinem Partner, deinen Bandkollegen oder mit deinen Fans – sind keine leichte Aufgabe. Sie können Dich aufrichten oder zusammenbrechen lassen … als ich diesen Song schrieb, war ich definitiv am Zusammenbrechen. Ich hoffe, dass er jemandem hilft, wieder aufzustehen, so wie er mir geholfen hat.“