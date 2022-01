Die Berliner Musikerin und Schauspielerin Zsá Zsá, die bereits in London und LA gelebt hat, versteckte ihre eigenen Geschichten bis jetzt aus Selbstzweifel gerne hinter ihren Schauspielrollen, in Filmen wie „Fack Ju Göhte 2“, „Gladbeck“ und der ikonischen Kinderfilm Reihe

„Die Wilden Hühner“.

Zsá Zsá baute Mauern auf, die sie 2020 begann einzureißen und brachte sich das Produzieren bei, um die Soundwelt zu ihren persönlichen Geschichten selbst bestimmen zu können. Gemeinsam mit ihrem Produzenten Flo August (unter anderem Kraftklub, Kummer, VIZE, Galantis und BLVTH) schreibt und produziert sie in Berlin ihre ersten Songs.

Ihre zweite Singleauskopplung „Pull Up Flex“ behandelt gesellschaftskritisch den Spagat zwischen Gier und Notwendigkeit. Die Frage ist: Kann man einer Schlange dafür böse sein, dass sie beißt?

Zsá Zsá glaubt an das Gute im Menschen, doch in einer Gesellschaft in der es Standards gibt, die immer noch eine Maxime erwarten, bleibt das Gute gerne mal auf der Strecke. Social Media dient als Multiplikator.

Erfolgreicher, schöner, reicher – in „Pull Up Flex“ geht es um den Hustle, das schnelle Leben und vor allem um das Gefühl sich behaupten zu müssen. Alles dafür geben zu müssen, um sich an die Spitze zu beißen. Ein gefährliches Spiel in dem sich viele verlieren. Denn seine Dämonen für sich arbeiten zu lassen gibt einem vielleicht Macht und Stärke, aber die Grenze zwischen Empowerment und Egoismus ist schmal.