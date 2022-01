Nachdem Thorsteinn Einarsson mit seiner im Frühsommer 2021 erschienenen Hit-Single „Shackles“ eine Befreiungsschlag-Hymne ablieferte, veröffentlichte er im Oktober mit seinem neuen Track „Bridges Burn“ quasi eine Fortsetzung. Die eingängige Nummer hält dazu an, sich mit inneren Dämonen auseinander zu setzen, Fesseln zu erkennen, all das Negative in der Vergangenheit zu lassen und nach vorne zu blicken. Musikalisch und stimmlich ist „Bridges Burn“ eine von Thorsteinns anspruchsvollsten Nummern – schnelle Wechsel zur beeindruckenden Kopfstimme und ein powervoller Refrain auf Anschlag unterstreichen einmal mehr die unglaubliche Stimmgewalt des jungen Talents.

Nun veröffentlicht Thorsteinn Einarsson „Bridges Burn“ als Acoustic Version. Thorsteinn dazu: “Bei einer Acoustic Version geht es immer darum, den Song auf das Wesentliche zu reduzieren – getreu dem Motto ‘weniger ist mehr’ entdeckt man dabei oft Kleinigkeiten im Songwriting, die einem selber so nie aufgefallen sind!”

Zudem gibt es zwei Remix Versionen, und zwar den „Bridges Burn“ MOUNT Remix und den „Bridges Burn“ Dominique Jardin Remix. Thorsteinn: “Das Tolle an einem Remix ist, dass man die Möglichkeit hat seinen eigenen Song in einem komplett anderem Soundbild zu hören und zu sehen, was andere Songwriter und Producer damit machen!”

1996 in Island geboren, aufgewachsen in Österreich, kann der Singer/Songwriter Thorsteinn Einarsson schon auf einige Erfolge zurückblicken: Für seine erste Hitsingle „Leya“ räumte er im Jahr 2015 einen Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie „Songwriter des Jahres“ ab, sein Anfang 2016 erschienenes Album „1;“ erreichte auf Anhieb Platz #6 der österreichischen Albumcharts.

2019 erschien mit „Ingi“ Thorsteinns zweites Album, das auf Platz #4 der Österreichischen Charts einstieg. Daraus resultierend verzeichnete der junge Künstler weitere Erfolge: ausverkaufte Konzerte, TV-Auftritte und Airplay im In- und Ausland. Dies schlug sich auch auf seine Fanbase nieder, die on- und offline immer weiterwächst und den Künstler tatkräftig unterstützt.

Mit „Shackles“, seiner International bislang erfolgreichsten Single, ging im Juni 2021 die Reise weiter. Bis heute wurden seine Songs 15 Millionen Mal gestreamt, es fanden 25.000 Einsätze auf österreichischen Radios statt und seine Videos wurden 3,5 Millionen Mal gesehen.

Sein drittes Album wird den Titel “EINARSSON.” tragen und am 25.03.2022 erscheinen. Zudem ist eine große Tour bis Mitte 2022 geplant.