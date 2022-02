Nun ist nun auch das komplette Gespräch zwischen Bruce Springsteen und Eddie Vedder auf YouTube verfügbar! Bruce hatte Eddie auf seiner Farm in New Jersey zum Interview getroffen, um über Eddies neues Soloalbum „Earthling“ und musikalische Einflüsse und Vorbilder zu sprechen.

“The stuff that got put in my blender, it got started maybe with Jackson 5 when I was a kid”, erklärt Vedder. “And then Beatles as a kid and growing up and then the Who took over big time. And then, my friend … ” , führt er fort und gestikuliert dabei in Richtung Springsteen. “Ah, grazie”, erwidert dieser mit gespieltem Godfather-Lachen.

Schaut Euch hier das komplette Gespräch der beiden an:

Eddie Vedders neues Soloalbum „Earthling“ ist am vergangenen Freitag bei Seattle Surf/Republic Records (Universal) erschienen (hier findet ihr unser Review).