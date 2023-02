Eske veröffentlicht neue Single mit eindringlicher Message

Ist es wirklich „ein Stärkebeweis, wenn man Gefühle verschweigt“? Und „was ist das für ein Leben, wenn man Gefühle nicht zeigt“? Denn ist es nicht eigentlich „ganz normal, dass man Ängste hat“? All diese Fragen stellt sich Singer-Songwriterin ESKE in ihrer neuen Single „BOYS DON’T CRY“ (VÖ: 10.02.2023) und findet eine Antwort, mit der sie sich an alle Menschen gleichermaßen richtet: Emotionen haben kein Geschlecht.

ESKE weiß, dass es nicht immer einfach ist, über die eigenen Gefühle zu sprechen. Weil dieser Schritt häufig mit Ängsten verbunden ist. Mit Unsicherheiten. Und mit der Tatsache, dass viele Menschen sich zu häufig von dem, was andere über sie denken könnten, leiten lassen. Genau das hat die 19-Jährige schmerzhaft am eigenen Leib erfahren müssen, als sie in ihrer Schulzeit Mobbing und Vorverurteilungen erleben musste. Doch ESKE ist gestärkt aus dieser emotionalen Herausforderung herausgegangen. Stets an ihrer Seite: die Musik, mit der sie all ihre Gefühle, Sorgen und Fragen an das Leben eine Stimme gibt. Und mit der sie Themen wie mentale Gesundheit behandelt und Menschen darin bestärkt, Probleme und Sorgen nicht in sich hineinzufressen.

Mit „BOYS DON’T CRY“ setzt die „The Voice Kids“-Teilnehmerin aus dem Jahr 2019 ein Zeichen und richtet sich mit einer eindringlichen Message an die Menschen: dass auch Männer weinen und Gefühle zeigen dürfen. „Wir sind alle Menschen und haben unterschiedliche Gefühle – dennoch gibt es immer noch viele Männer, die glauben, sie dürfen ihre Emotionen nicht zeigen“, erklärt die in Düsseldorf lebende Ostfriesin die Botschaft, die sich hinter ihrer dritten Single verbirgt und die sie in emotionale Lyrics hüllt:

Doch du sagst immer

Boys don’t cry.

Doch was ist das für ein Leben, wenn man Gefühle nicht zeigt?

Warum bist du so kalt?

Du langst noch nie in meinen Armen und hast so richtig geweint,

Oh Baby, ich vermiss das so.

Es ist kein Stärkebeweis, wenn man Gefühle verschweigt,

Oh boys should cry should cry.

Weinen. Um Hilfe bitten. Ängste zulassen. All das sind keine Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Mit „BOYS DON’T CRY“ will ESKE Sichtbarkeit schaffen. Sichtbarkeit für mentale Gesundheit und für die Tatsache, dass sich Menschen niemals für ihre Emotionen schämen oder sich vor ihnen verstecken sollten. Mit diesem Appell richtet sich die Sängerin an alle Menschen da draußen – an Männer wie Frauen. Und noch eine wichtige Sache verliert ESKE nicht aus den Augen: dass auch sie selbst niemals vor Ängsten gefeit sein wird. Doch sich dieser Tatsache bewusst zu werden, ist ein Zeichen von Stärke – nicht von Schwäche.