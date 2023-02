Antonia Kubas: Ein gesungener Liebesbrief – passend zum Valentinstag

Lovesongs gibt es viele, aber nur wenige, die so unter die Haut gehen. Der Song „Verdammtes Liebeslied“ ist ein kraftvolles, ehrliches und persönliches Statement. Die emotionale Ballade mit lässigem Gitarrensound und starkem Text ist eine fulminante Mischung aus Herz und Coolness ohne jeden Kitsch.

Inspiration für ihre Lieder findet Antonia Kubas überall, meist erzählt sie ihre eigenen Geschichten. „Alle meine Songs sind autobiographisch, so auch dieser, er ist an meinen Mann adressiert. Ich habe ihm den Song auch erst vorgespielt, als er komplett fertig war und ich nichts mehr ändern konnte“, sagt Antonia Kubas über ihren neuen Song „Verdammtes Liebeslied“. „Es sollte kein kitschiges Lied werden, sondern so ehrlich und authentisch wie alle meine Songs, vielleicht auch deswegen das „verdammt“ im Titel.“ Die Künstlerin versteht die Liebe als „den Motor von Allem, eine unfassbare Kraft, die einen durchs Leben führt, egal was um einen herum passiert“.

Das Video zum diesem Song wurde an verschiedenen Orten in Berlin gedreht, unter anderem in den legendären Hansa Tonstudios, wo Antonia am Anfang ihrer Gesangskarriere häufig gearbeitet hat und wohin sie immer wieder gern zurückkehrt.

Die Kraft ihrer Texte und die stimmgewaltige, emotionale Gesangsperformance von Antonia macht auch diesen Song zu einer Hymne. War die Vorgängersingle „Jung für immer“ eine Hymne an das Leben, so ist „Verdammtes Liebeslied“ eine Hymne an die Liebe. Die EP (VÖ: 24.02.23) von Antonia Kubas enthält neben der neuen Single und zwei bereits veröffentlichten Tracks mit dem Song „Zum X-ten Mal“ und dem Track „Ich seh Dich“ weitere Beispiele ihrer musikalischen und textlichen Qualität.

Antonia Kubas beschwört in ihren Songs die Kraft der Emotionen. Ihre Musik ist Self-Empowerment verpackt in deutschen Gitarrenpop, energiegeladen und selbstbewusst. Ihre Stimme emotional, kraftvoll und unverkennbar schön. „Verdammtes Liebeslied“, ihr neuer Ohrwurm der schon beim ersten Hören für Dauer-Gänsehaut sorgt, erscheint am 10.02.2023 – der perfekte Song zum Valentinstag.

Zur Person Antonia Kubas:

Bühnenerfahrung hat sie bei zahlreichen Auftritten als Solokünstlerin oder in diversen Bands, sowie an der Seite von Matthias Reim erworben, den sie auf mehreren Tourneen als Backgrundsängerin begleitet hat. Sie produziert ihre Songs mit dem Hamburger Erfolgsproduzenten Joshua Stolten, Dominik Köhl und Sebastian Rupio von J.O.D. Music und namhaften Musikern. Antonia Kubas macht schon immer Musik.

Als Teil des Pop Duos „Two in 1“ unterschreibt sie mit 17 Jahren einen Plattenvertrag und macht erste internationale Erfahrungen im Musikbusiness. Nach einigen Jahren mit Charts, TV-Shows und vielen Live-Auftritten entscheidet sie sich dann aber für ein Studium der Musik- und Medienwissenschaften und lernt die andere Seite des Musikbusiness kennen.

Sie gründet eine PR-Agentur und arbeitet für große Plattenfirmen in der Promotion für viele deutsche und internationale Künstler/innen und Bands (wie z.B. Måneskin, Shakira, Miley Cyrus, Helene Fischer, Roland Kaiser, Ina Müller uva). Parallel wirkt sie bei Studioproduktionen mit, singt in mehreren Bands und schreibt Songs. So entstehen eine Reihe von starken Songs, die nun auf ihrer am 24. Februar erscheinenden EP „Liebe und Musik“ veröffentlicht werden.