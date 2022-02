Bereits am 09. Januar startete die zweite Staffel der preisgekrönten HBO-Serie „Euphoria“ mit Zendaya in der Hauptrolle. Die insgesamt acht neuen Folgen der Highschool-Serie über Drogen, Mobbing, Missbrauch und Gewalt laufen hierzulande auf Sky.

Der offizielle Soundtrack zur zweiten Staffel, „Euphoria Season 2 (An HBO Original Series Soundtrack)“, erscheint am 25. Februar 2022 digital bei Interscope (Universal), am 22. April 2022 auf CD und voraussichtlich im November diesen Jahres auf Vinyl.

Die Serie ist für ihre ausgezeichnete Musikauswahl bekannt. Schon die ersten, bereits erschienenen Singles des Soundtracks zur zweiten Staffel können sich mehr als hören lassen:

So machte Lana Del Rey mit „Watercolor Eyes” den Anfang, Tove Lo steuerte den Song „How Long” bei. In der vergangenen Woche erschienen zwei weitere Tracks von Ericdoa und James Blake feat. Labrinth.

Das komplette Tracklisting für „Euphoria Season 2 (An HBO Original Series Soundtrack)“ ist noch nicht veröffentlicht worden.

Idee und Drehbuch für „Euphoria“ stammen von Sam Levinson, der außerdem Regie führte. In der Hauptrolle sehen wir Emmy-Gewinnerin Zendaya, die die 17-jährige Rue spielt, die versucht, inmitten von Liebeskummer Verlust und Abhängigkeit die Balance zu halten. In weiteren Rollen sind Hunter Schafer, Nika King, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid und Austin Abrams zu sehen.

