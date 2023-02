FLOOR JANSEN veröffentlicht neue Single DAYDREAM

FLOOR JANSEN, die renommierte Sängerin und Songwriterin, wird am 24. März ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum „Paragon“ veröffentlichen. Das Album enthält die kraftvolle Single „Daydream“, die am 24. Februar veröffentlicht wurde.

„Daydream“ ist eine persönliche Reflexion von Floors Reise durch die Pandemie und ihre Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit. Das Lied wurde aus einem grauen Tag heraus geboren, an dem sich die Wände um sie schlossen und die Pandemie sie davon abhielt, zu touren und ihr Leben zu planen. Während dieser langen Wartezeit hatte sie die aufgeschlossene Performerin in sich aus den Augen verloren.

Floor beschreibt sich selbst als zwei Seiten in einem – der Wolf und der Hund, die Künstlerin und Performerin und der Stubenhocker. Während sie im Nebel der Pandemie schreibt, dienen der Text von „Daydream“ als Botschaft an sich selbst und erinnert sie an die Stärke, die sie selbst in ihren dunkelsten Momenten besitzt. Das Lied baut sich zu einem kraftvollen Höhepunkt auf und vermittelt den Zuhörern eine Botschaft der Hoffnung und Widerstandsfähigkeit. Der Wolf und der Hund in ihr versuchen, einander wieder zu erreichen, und sie ist entschlossen, aus dem Nebel herauszukommen, zurück zu ihrem wahren Sie.

Der eindringliche Text und die kraftvollen Vocals von „Daydream“ werden mit Sicherheit bei den Zuhörern Anklang finden, was es zu einem Muss für Fans von introspektiver und alternativer Musik macht. Mit seinen akustischen Anfängen, die sich zu einem starken Track mit Rockeinflüssen entwickeln, ist „Daydream“ eine sanfte Erinnerung daran, dass im Elend Stärke liegt, Lektionen gelernt werden müssen und der Kopf immer hochgehalten werden muss. Floor Jansens ehrliche Texte und kraftvolle Stimme werden die Zuhörer mit Sicherheit begeistern und machen ihr Debütalbum Paragon zu einem Must-Have.

Am 24.03.2023 folgt mit „PARAGON“ das erste Soloalbum von FLOOR JANSEN.

Mit den verschiedenen musikalischen Einflüssen und der starken Stimme ist „Paragon“ ein Album, das nicht nur Fans von Pop Musik begeistern wird, sondern auch Fans von Metal Musik. Es ist die perfekte Ergänzung zu jeder Musik Sammlung und ein Muss für Fans von Floor Jansen und Nightwish. „Paragon“ wird es neben einer digitalen Veröffentlichung auch auf CD und Vinyl geben sowie in einer limitierten Deluxe Box Set Edition. Das Album kann ab sofort vorbestellt werden:

Floor geht mit ihrem neuen Album im April und Mai 23 auf Tour in Holland, Deutschland, Schweiz und Österreich.

Tourdaten Deutschland, Österreich, Schweiz 2023: