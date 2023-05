Florian Künstler veröffentlicht neue Single „Ich halte Wache“

Der Lübecker Songwriter Florian Künstler ist bereits jetzt eine der musikalischen Neuentdeckungen des Jahres 2023. Seit November sorgt sein Hit „Kleiner Finger Schwur“ in den sozialen Medien für Furore und berührt Millionen Menschen mit seiner ehrlichen, klaren Botschaft. Über 15 Wochen in den Charts, über 25 Mio Streams und weit über 10 Mio Aufrufe allein bei TikTok zeigen wie nah Florian Künstler musikalisch bei seinen Fans ist. Als weiteren Vorboten seines im September erscheinenden Debüt-Albums „Gegengewicht“ präsentiert der Lübecker Storyteller nun seinen neuen Song „Ich halte Wache“.

Erneut zeigt Florian Künstler sein großes lyrisches Talent mit dem er emotionale Botschaften ganz einfach und auf den Punkt verpackt. In seinem neuesten Song geht es um eines der tiefsten Grundbedürfnisse der Menschen: Für jemanden da sein und auf jemanden aufpassen – die Liebsten zu beschützen. Organisch verpackt in ein musikalisch tiefes Arrangement geht der Song tief in’s Herz und man möchte ihn eigentlich sogleich mit seinen Nächsten teilen. „Ich halte Wache“ ist somit mal wieder ein typischer Florian Künstler Song für den Ihn seine Fans so lieben und mit dem er immer mehr Menschen begeistert. Der Song wird sicher auch nicht auf seiner ersten großen Tour fehlen die ihn zwischen Oktober 2023 und Mai 2024 quer durch den deutschsprachigen Raum führen wird und bei der bereits einige Konzerte ausverkauft sind. Bis dahin freut sich Florian Künstler auf die anstehenden Open Air und Festival Gigs im Sommer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Florian Künstler – Live 2023 & 2024:

25.10.23 Hamburg – Markhalle (ausverkauft)

26.10.23 Berlin – Maschinenhaus (ausverkauft)

31.10.23 Stuttgart – Im Wizemann

01.11.23 Darmstadt – Centralstation

02.11.23 Köln – Yuca (ausverkauft)

03.11.23 München – Ampere

04.11.23 Kufstein – Musikschule

08.11.23 Dortmund – FZW (ausverkauft)

18.04.24 Hannover – Musikzentrum

19.04.24 Bremen – Schlachthof

20.04.24 Kiel – Die Pumpe

21.04.24 Berlin – Columbia Theater (Zusatz-Show)

24.04.24 Essen – Weststadthalle

25.04.24 Köln – Gloria (Zusatz-Show)

26.04.24 Kassel – Theaterstübchen

28.04.24 Saarbrücken – Garage

30.04.24 Freiburg – Jazzhaus

01.05.24 Ulm – Roxy

02.05.24 Wien – B72

03.05.24 Leipzig – Werk 2

04.05.24 Dresden – Alter Schlachthof