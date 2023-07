Florian Künstler singt vom Tod eines guten Freundes

In den letzten drei Jahrzehnten wurde Florian Künstler einige Male gerettet. Vor sich selbst und gefährlichen Einflüssen – vorm Aufgeben, vorm Untergehen und vor der Angst. Die Biografie des norddeutschen Songwriters reicht von schweren Jahren als Pflegekind über Zeiten auf der schiefen Bahn und in dunklen Paniknächten bis hin zum Ankommen auf der gleißend hellen, großen Bühne.

Mehr als genug Material für Songs, die weit unter jede Oberfläche reichen und Schätze bergen, die aus Lebenserfahrung und jeder Menge Selbstvertrauen bestehen. Mit diesen Perlen im Seesack ist Künstler unterwegs, um etwas zurückzugeben und mit dem einen oder anderen Song Teil der Rettung anderer zu sein. Nach dem Erfolg von „Kleiner Finger Schwur“ erscheint die neue Single „Schwarzer Anzug“, die das Thema Tod mal nicht mit schweren Streichern angeht, sondern ihm mit kraftvollen Vocals, sphärischem Sound und schwebender Slide-Guitar echte Flügel verleiht.

„Es geht in dem Song konkret um einen guten Freund von mir, der vor vielen Jahren gestorben ist, aber geschrieben habe ich ihn eigentlich, weil ich dem Abschied Hoffnung verleihen wollte. So wie man manchmal das Gefühl hat, ein Zeichen aus dem Jenseits zu bekommen, zum Beispiel einen Windhauch aus heiterem Himmel. Es wäre schön, wenn den Song Menschen hören, die ihn gerade gebrauchen können, denn unsere Lieben gehen ja nicht nur im Winter von uns – und vielleicht ist es jetzt besonders wichtig, sich nicht alleine zu fühlen, wenn alle Welt am Strand zu sein scheint …“

„Schwarzer Anzug“ ist einer von 14 Tracks aus Florian Künstlers kommendem Debütalbum „Gegengewicht“, das am 22. September 2023 erscheint und mit großer Spannung erwartet wird.

Florian Künstler – Live 2023 & 2024:

25.10.23 Hamburg – Große Freiheit 36 (hochverlegt)

26.10.23 Berlin – Maschinenhaus (ausverkauft)

31.10.23 Stuttgart – Im Wizemann

01.11.23 Darmstadt – Centralstation

02.11.23 Köln – Yuca (ausverkauft)

03.11.23 München – Ampere

04.11.23 Kufstein – Musikschule

08.11.23 Dortmund – FZW (ausverkauft)

18.04.24 Hannover – Musikzentrum

19.04.24 Bremen – Schlachthof

20.04.24 Kiel – Die Pumpe

21.04.24 Berlin – Columbia Theater (Zusatz-Show)

24.04.24 Essen – Weststadthalle

25.04.24 Köln – Gloria (Zusatz-Show)

26.04.24 Kassel – Theaterstübchen

28.04.24 Saarbrücken – Garage

30.04.24 Freiburg – Jazzhaus

01.05.24 Ulm – Roxy

02.05.24 Wien – B72

03.05.24 Leipzig – Werk 2

04.05.24 Dresden – Alter Schlachthof