Gabrielle Aplin: Ruf mich an!

Die Singer-Songwriterin Gabrielle Aplin meldet sich mit ihrer neuen Single “Call Me” zurück. Sie bietet nicht nur einen spannenden Vorgeschmack auf weitere neue Musik, die wir in diesem Jahr noch erwarten können, sondern markiert auch eine neue Ära in Gabrielles Karriere, in der die Künstlerin mit einer Milliarde Streams bereits einen beachtlichen Meilenstein erreicht hat.

Auf “Call Me” strahlt Gabrielle Aplin mit einem Selbstbewusstsein, das zu neuem Leben erwacht zu sein scheint und sich jetzt voll entfalten kann. Der Song verbindet kunstvoll artikulierte, nachdenkliche Emotionen mit einer satten, hell leuchtenden Melodie, und einen mitreißenden Synthie-Hook mit Gabrielles charakteristischem, gefühlvollem Klavierspiel. Getragen von ihrem kraftvollen Gesang steigert sich der Track von den ruhigen Strophen zu einem dramatischen und euphorischen Refrain.

Gabrielle sagt: “Während der Lockdowns wünschte ich mir immer wieder, ich hätte bestimmte Dinge getan oder nicht getan, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Große Dinge und kleine Dinge. Ich wünschte, ich wäre an diesem Abend ausgegangen, ich wünschte, ich hätte diese gemeine Sache nicht gesagt, ich wünschte, ich hätte diese Person zurückgerufen, ich wünschte, ich hätte draußen gesessen und die Sonne genossen.

Als wollte ich die Zeit zurückdrehen und diese Erfahrungen nachholen. Als ob mir die Erinnerungen fehlten, von denen ich meinte, dass sie mir durch die lange Phase der Einsamkeit Anfang 2021 helfen würden. Ein bisschen wie: Wenn du deine Meinung änderst – ich habe meine Meinung auch geändert, also ruf mich an.”

“Call Me” ist das erste Ergebnis von Gabrielles neuem, natürlichen Schreibstil, der sich auch auf die Art, wie sie neues Material aufnahm, erstrecken sollte. Nachdem sie Ende 2020 zurück in die grüne Grafschaft Somerset gezogen war, begann sie, allein zu Hause zu schreiben. Befreit von äußeren Faktoren, die ihr Songwriting unterschwellig beeinflussen würden, nahm sie stattdessen die Isolation und die Einsamkeit an und schrieb dadurch Songs, die sie als die Person und die Künstlerin widerspiegeln, die sie ist.

Diese organische Herangehensweise behielt sie auch bei, als sie sich in das Studio The Larks Tongue in Buckinghamshire begab, einem Ort, der von der friedlichen Ruhe der Landschaft und ihrer Tierwelt umgeben ist. Dort erwartete sie der mit einem BRIT Award ausgezeichnete Produzent Mike Spencer (Years & Years, Cat Burns, Rudimental, Ellie Goulding) und zusammen taten die beiden ihr Bestes, um das Umfeld nachzuempfinden, in dem der Song entstanden war. So konnte die Musikerin sich wieder in diese Situation hineinfühlen und einige ihrer bisher selbstbewusstesten Songs schreiben.

Zu den größten bisherigen Erfolgen ihrer eindrucksvollen Karriere, in der sie sich eine riesige weltweite Fangemeinde aufgebaut hat, gehören der britische #1-Hit “The Power of Love”, der ihre Karriere begründete, sowie vier weitere internationale #1-Singles, das mit Gold ausgezeichnete Debütalbum “English Rain” und ihr jüngstes Album “Dear Happy” aus dem Jahr 2020, das allein auf Spotify mehr als 200 Millionen Streams verzeichnet.

Gerüchte über ein neues Album halten sich hartnäckig und so wird es bald weitere aufregende News von Gabrielle Aplin geben…