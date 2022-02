“Fireworking At St.Croix”, gefilmt im Proberaum der Band in Fredrikstad, Norwegen, bietet Fans eine sehr stimmungsvolle Reise in die Welt von Gazpachos “The Fireworker”, aufgenommen im Lockdown am 25. Oktober 2020. Keine Korrekturen, keine Polituren, keine Lichtshow und nichts weiter. Nicht einmal Verpflegung. Nur die reine Wiedergabe der Musik zusammen mit ein oder zwei Überraschungen für diejenigen unter euch, die der Band schon eine Weile folgen.

Der Original-Stream wurde jetzt komplett neu bearbeitet und um 30 Minuten zusätzliches Material erweitert, das nicht in der Originalsendung enthalten war. Alles ist neu abgemischt in herrlichem 5.1-Surround-Sound. Die Blu-Ray-Edition enthält außerdem 2,5 Stunden Bonusmaterial, darunter Promo-Videos, Interviews und ein Bonuskonzert, das in der letzten Nacht der Sojus-Tour 2019 gedreht wurde.

Ein wundersames, ganz besonderes, fantastisches Live-Erlebnis – VÖ: 11. März 2022!

GAZPACHO LIVE

Gazpacho will be heading back out on the road in April 2022 with Pure Reason Revolution: