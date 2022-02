Best life, die 3. Single aus dem Album „LABYRINTH“ läutet ein Jahr ein, in dem einiges passieren wird mit und um Stefanie Heinzmann. Gemeinsam mit ihrem Cowritingpartner Tim Deal aka HIGHT (Zoe Wees, Michael Schulte, KYGO, Tom Walker, Alle Farben, Ofenbach) schenkt sie uns hier eine remixte Duett Version des Titels, der durch seine Fragen nicht besser in die aktuelle Zeit passen könnte:

Leben wir unser bestes Leben oder können wir etwas so verändern, um zurück zu uns selbst zu finden, ohne Bewertung von außen, ohne Sorgen und nur mit Hoffnung auf das Gute?

Heinzmann bricht damit auf in ein Jahr von Kollaborationen und neuen Ufern, die sie uns von einer neuen noch aufregenderen Seite zeigen wird.

TOURDATEN – LABYRINTH LIVE