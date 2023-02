Unveröffentlichte Genesis-Aufnahmen für die BBC

Genesis: „BBC Broadcasts“ ist eine umfangreiche Sammlung von Liveaufnahmen einer der international populärsten britischen Bands. Zusammengestellt von Gründungsmitglied Tony Banks und dem langjährigen Toningenieur und Produzenten der Gruppe, Nick Davis, ist „BBC Broadcasts“ als 5-CD-Set mit 53 Songs und als Dreifach-LP mit 24 Titeln erhältlich.

Erstmals werden alle Tracks am 3. März 2023 auf Vinyl veröffentlicht – und zum ersten Mal wird ein Großteil der Wembley-Show von 1987 in einem reinen Audioformat angeboten. Alle Formate können ab sofort unter https://Genesis.lnk.to/BBCbroadcasts vorbestellt werden.

Die neue Sammlung präsentiert BBC-Aufnahmen der Band mit Beiträge von allen drei Sängern (Peter Gabriel, Phil Collins und Ray Wilson), die zwischen 1970 und 1998 entstanden. “BBC Broadcasts” Hits bietet Hits und Klassiker wie zum Beispiel “Mama”, “In The Cage”, “Carpet Crawlers”, “Home By The Sea”, “No Son Of Mine”, “Turn It On Again” oder „Ripples“ und Liner Notes des Autors Michael Hann in einem 40-seitigen Booklet.

Da nur eine Handvoll dieser Tracks bisher offiziell auf CD erhältlich war, ist “BBC Broadcasts” von Genesis sowohl eine Fundgrube für Sammler als auch eine alternative “Greatest Hits”-Sammlung. Die Bandbreite reicht von den Anfängen der Bandkarriere über Auftritte bei “Night Ride” und John Peel bis hin zu den Knebworth-Auftritten (78 und 92) sowie der beliebten Show im Londoner Lyceum 1980 und den triumphalen, ausverkauften Shows im Wembley-Stadion 1987. Komplettiert durch Material aus dem NEC von 1998, dem Paris Theatre und Sessions aus den frühen 1970er Jahren sowie der begehrten Zugabe-Version von “Watcher Of The Skies” aus dem Wembley Empire Pool von 1975 ist Genesis “BBC Broadcasts” eine wahre Fundgrube.

Genesis sind eine der weltweit erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Sie verkauften ca. 100 Millionen Alben und spielen seit Jahrzehnten in ausverkauften Stadien und Arenen auf der ganzen Welt. Das jüngste Ereignis war ihre weltweit ausverkaufte „The Last Domino?“-Tour, die am 22. März 2022 mit einem Drei-Nächte-Auftritt in der Londoner O2 Arena endete.

Der Sound von Genesis veränderte sich im Laufe ihrer Karriere vom Prog Rock zu mehr Pop. Nach mehreren Besetzungswechseln in den Anfangsjahren nahm die Besetzung mit Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford ab dem Album „And Then There Were Three“ Gestalt an.

Titellisten:

5CD Set

CD1

01 Shepherd – Night Ride 1970 (zuvor veröffentlicht auf ‘Genesis Archive 1967–75’)

02 Pacidy – Night Ride 1970 (zuvor veröffentlicht auf ‘Genesis Archive 1967–75’)

03 Let Us Now Make Love – Night Ride 1970 (zuvor veröffentlicht auf ‘Genesis Archive 1967–75’)

04 Fountain Of Salmacis – Paris 1972

05 Musical Box – Paris 1972

06 Stagnation – Sounds Of ’70 1971 (zuvor veröffentlicht auf ‘Genesis Archive 1967–75’)

07 Harlekin – Peel Jan. 1972

08 Get Em Out By Friday – Peel Sept. 1972

09 Harold The Barrel – Peel Sept. 1972

10 Twilight Alehouse – Peel Sept. 1972

11 Watcher of the Skies – In Concert 1975

CD2

01 Squonk – Knebworth 1978

02 Burning Rope – Knebworth 1978

03 Dance On A Volcano – Knebworth 1978

04 Drum Duet – Knebworth 1978

05 Los Endos – Knebworth 1978

06 Deep In The Motherlode – Lyceum 1980

07 Dancing With The Moonlit Knight – Lyceum 1980

08 Carpet Crawlers – Lyceum 1980

09 One For The Vine – Lyceum 1980

10 Behind The Lines – Lyceum 1980

11 Duchess – Lyceum 1980

12 Guide Vocal – Lyceum 1980

13 Turn it On Again – Lyceum 1980

14 Dukes Travels – Lyceum 1980

15 Dukes End – Lyceum 1980

CD 3

01 Say It’s Alright Joe – Lyceum 1980

02 The Lady Lies – Lyceum 1980

03 Ripples – Lyceum 1980

04 In The Cage – Lyceum 1980

05 The Raven – Lyceum 1980

06 Afterglow – Lyceum 1980

07 Follow You, Follow Me – Lyceum 1980

08 I Know What I Like (In Your Wardrobe) – Lyceum 1980

09 The Knife – Lyceum 1980

10 Mama – Wembley 1987 (zuvor veröffentlicht auf ‘Genesis Live 1973-2007)

11 Domino – Wembley 1987 (zuvor nur auf der DVD ‘Live At Wembley Stadium’ veröffentlicht)

CD 4

01 That’s All – Wembley 1987 (zuvor veröffentlicht auf ‘Genesis Live 1973-2007)

02 The Brazilian – Wembley 1987 (zuvor nur auf der DVD ‘Live At Wembley Stadium’ veröffentlicht)

03 Throwing It All Away – Wembley 1987 (zuvor nur auf der DVD ‘Live At Wembley Stadium’ veröffentlicht)

04 Home By The Sea – Wembley 1987 (zuvor nur auf der DVD ‘Live At Wembley Stadium’ veröffentlicht)

05 Second Home By The Sea – Wembley 1987 (zuvor nur auf der DVD ‘Live At Wembley Stadium’ veröffentlicht)

06 Invisible Touch – Wembley 1987 (zuvor nur auf der DVD ‘Live At Wembley Stadium’ veröffentlicht)

07 Drum Duet – Wembley 1987 (zuvor nur auf der DVD ‘Live At Wembley Stadium’ veröffentlicht)

08 Los Endos – Wembley 1987 (zuvor nur auf der DVD ‘Live At Wembley Stadium’ veröffentlicht)

09 Not About Us – NEC 1998

10 Dividing Line – NEC 1998

CD5

01 No Son of Mine – Knebworth 1992

02 Driving The Last Spike – Knebworth 1992

03 Old Medley – Knebworth 1992

04 Fading Lights – Knebworth 1992

05 Hold On My Heart – Knebworth 1992

06 I Can’t Dance – Knebworth 1992

3LP Set

Seite 1

01 Musical Box – Paris 1972

02 Stagnation – Sounds Of ’70 1971 (zuvor veröffentlicht auf ‘Genesis Archive 1967–75’)

03 Harlequin – Peel Jan. 1972

04 Harold The Barrel – Peel Sept. 1972

Seite 2

01 Get Em Out By Friday – Peel Sept. 1972

02 Watcher Of The Skies – In Concert 1975

03 Dancing With The Moonlit Knight – Lyceum 1980

04 Carpet Crawlers – Lyceum 1980

Seite 3

01 Behind The Lines – Lyceum 1980

02 Duchess – Lyceum 1980

03 Guide Vocal – Lyceum 1980

04 Dukes Travels – Lyceum 1980

05 Dukes End – Lyceum 1980

Seite 4

01 Say It’s Alright Joe – Lyceum 1980

02 The Lady Lies – Lyceum 1980

03 I Know What I Like (In Your Wardrobe) – Lyceum 1980

Seite 5

01 Mama – Wembley 1987 (zuvor veröffentlicht auf ‘Genesis Live 1973-2007)

02 That’s all – Wembley 1987 (zuvor veröffentlicht auf ‘Genesis Live 1973-2007)

03 Home By The Sea – Wembley 1987 (zuvor nur auf der DVD ‘Live At Wembley Stadium’ veröffentlicht)

04 Second Home – Wembley 1987 (zuvor nur auf der DVD ‘Live At Wembley Stadium’ veröffentlicht)

Seite 6

01 Throwing It All Away – Wembley 1987 (zuvor nur auf der DVD ‘Live At Wembley Stadium’ veröffentlicht)

02 No Son Of Mine – Knebworth

03 Driving The Last Spike – Knebworth