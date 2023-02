Luana präsentiert mit “Strassenlichter” ihre erste Single im neuen Jahr

Lasst uns das Handy einfach mal ausschalten und unter Straßenlichtern raven…

Wenn es im Stress des Alltags scheint, als seien überall blinkende Lichter und man das Gefühl hat, man sei anwesend aber nicht da, dann gilt es, die Reißleine zu ziehen. Einen Cut zu machen und sich – zumindest für einen Moment – zurückzuziehen, um neue Energie zu tanken. Um genau diesen Akt der Selbstfürsorge, aber auch der Einsicht, geht es in „STRASSENLICHTER“, der neuen Single von LUANA.

„STRASSENLICHTER“ ist deep. Ehrlich. Deutlich. Und regt zum Nachdenken an. Denn in der schnelllebigen Zeit, die sich unser Leben nennt, sind es eben jene Auszeiten, die man sich nehmen muss, um einfach mal runterfahren zu können erklärt LUANA die Entstehungsgeschichte des Songs.

Bei „STRASSENLICHTER“ treffen gerappte Vocals auf einen gesungenen Chorus, die Sehnsucht nach Entschleunigung auf ein Funkloch im Asphalt. All das ergibt die ehrliche Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Bewusstsein, sich selbst in all dem Trubel des Lebens nicht zu verlieren – und LUANAs Weckruf an sich und andere, auch mal runterzufahren und auf sich zu achten.

Ziel ist nicht zu fliehen. Vielmehr geht es darum, zu verstehen, dass es okay ist, auch mal abzuschalten. (Luana)

Die neue Single „STRASSENLICHTER“ von LUANA sowie das dazugehörige Video sind am 27.01.2023 via OneFourAll Music (Universal Music) auf allen digitalen Plattformen erschienen.